Cesena, una partenza d’altri tempi. Come con Castori e Ficcadenti

Tre partite, 7 punti e primo posto condiviso con altre tre squadre, Palermo, Frosinone e Modena, con i canarini che al momento mettono in fila tutti per differenza reti. Una partenza luccicante del Cavalluccio come non si vedeva da tanto tempo. In serie B per trovare altrettanta abbondanza occorre avvolgere il nastro di quasi vent’anni, stagione 2006-2007 con il Cesena, condotto in panchina da Fabrizio Castori, dopo aver impattato la prima sul campo della Spezia infilò due successi consecutivi contro Crotone e a Vicenza. Anche allora prima posizione condivisa con Brescia e Lecce.

Lo score attuale però ricorda un precedente meno distante nel tempo e che ancora oggi fa brillare gli occhi a chi ha il bianconero nel cuore. Stagione 2010-2011, prima in A dopo trent’anni di assenza, la truppa allenata da Massimo Ficcadenti partì con uno 0-0 all’Olimpico contro la Roma poi, al secondo turno, centrò la storica vittoria casalinga contro il Milan di Pirlo e Ibrahimovic futuro campione d’Italia: 2-0 firmato Bogdani, Giaccherini. Sette giorni dopo fu il Lecce a lasciare l’intera posta sempre al Manuzzi. Morale: 7 i punti in classifica e primo posto a braccetto con l’Inter, ma questa volta sopra tutti grazie ai tre gol fatti e zero subiti.

Uno sprint iniziale che non si è mai più ripetuto, nemmeno nella stagione dei record, quella in C, 2023-2024, targata Domenico Toscano e finita con la promozione in cadetteria con largo anticipo. Al pronti via, i bianconeri persero la gara d’esordio a Olbia rimettendosi poi in carreggiata grazie alle vittorie a Pontedera e in casa con l’Ancona. Sei punti in tre partite, gli stessi dello scorso anno quando dopo la vittoria alla prima uscita in casa contro la Carrarese arrivò la sconfitta, immeritata, a Sassuolo, vendicata immediatamente con il successo in riva al Savio contro il Catanzaro.

Sempre in B, analogo bottino lo fece Massimo Drago nella stagione 2015-2016, ovvero la penultima in cadetteria terminata con la qualificazione playoff. Quella squadra, che aveva in rosa nomi del calibro di Gomis, Sensi e Kessie, strapazzò alla prima giornata il Brescia al Manuzzi, poi crollò in casa dell’Entella salvo rifarsi, sempre in trasferta, ad Ascoli. Stesso cammino anche l’anno dell’ultima promozione in A con Pierpaolo Bisoli in panchina. Era la stagione 2013-2014 e subito arrivarono due vittorie con Varese e Crotone nelle prime due giornate, tris mancato per il blitz vincente del Lanciano in Romagna. A questo proposito in B il Cesena non ha mai fatto bottino pieno nel primo trittico di gare. Quest’anno ci è andato vicino, ma la zampata del centrocampista dell’Entella Franzoni al 90° ha rovinato la festa.

La squadra che ha ripreso gli allenamenti ieri, oggi svolgerà una doppia seduta di lavoro a porte aperte.

