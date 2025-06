Cesena Under 18 in semifinale alle Finali Giovanili Tim 2025

I baby del Cavalluccio vanno a caccia del titolo di campioni d’Italia. Finisce l’anno scolastico, ma non i sogni della squadra Under 18 bianconera che la settimana prossima sarà impegnata nell’ultimo atto del torneo nazionale nel quale fin qui è stata protagonista. Sarà la regione Lazio a ospitare le Finali Giovanili Tim 2025, manifestazione organizzata dal Settore giovanile e scolastico della Figc, che decreterà tutte le società campioni d’Italia nelle varie categorie del calcio maschile, femminile e del futsal. Il Cesena sarà presente con la squadra Under 18 guidata da mister Christian Lantignotti, che martedì 10 giugno alle 17.30 sarà di scena allo stadio Domenico Francioni di Latina, per affrontare il Torino alla ricerca della qualificazione alla finalissima per il titolo. L’altra semifinale, invece, che vedrà opposte Inter e Roma, si disputerà a Frosinone, sempre martedì prossimo. "Scende in campo la meglio gioventù del calcio italiano – ha affermato il presidente della Figc Gabriele Gravina – le finali dei campionati giovanili rappresentano un fiore all’occhiello per il nostro movimento. I grandi numeri e l’ottima qualità tecnica dei partecipanti rendono alla perfezione la ritrovata vitalità dei vivai delle società professionistiche e dilettantistiche, nonché il lavoro strategico impostato dalla Federazione attraverso il suo Settore giovanile e scolastico e il Club Italia. Sono convinto che saranno giorni di grande spettacolo, sia dentro che fuori dal campo". La finalissima che assegnerà lo scudetto è in programma giovedì 12 giugno alle 20, sempre a Latina, così come le due semifinali, sarà visibile in diretta su Vivo Azzurro Tv, la piattaforma della Figc raggiungibile da App Store, da Google Play e sul web al sito www.vivoazzurrotv.it. L’accesso agli stadi sarà gratuito, dietro presentazione di un titolo di accesso che può essere scaricato su figc.vivaticket.it.