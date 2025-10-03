Cesena, verso il derby per ripartire. Si torna alla formazione titolare

Un derby casalingo a distanza di pochi giorni da una brutta sconfitta. Il calendario non poteva offrire al Cavalluccio un’occasione migliore per rialzare la testa dopo la rovinosa caduta, la prima di questa stagione, sul campo del Frosinone. In questi casi, di solito, si è tutti concordi nell’affermare che è meglio scendere in campo subito per dimostrare che la debacle è stato solo un episodio, se poi l’avversario, la Reggiana, è di quelli che storicamente rendono la contesa più frizzante, tanto meglio.

Martedì sera prestazione e risultato avevano ricordato tanto la performance dello scorso anno a Pisa. Anche quella fu una resa senza possibilità di recriminazioni, uguale persino nei numeri, i nerazzurri di Filippo Inzaghi si imposero sempre per 3-1, ma soprattutto fu una partita spartiacque che fece crollare le certezze ad una squadra che fino a quel momento, era l’ottava giornata, aveva assorbito alla grande l’impatto con la cadetteria e le due sconfitte precedenti, a Sassuolo e a la Spezia, erano state di tutt’altra natura.

In effetti Michele Mignani ha parlato subito di certezze da ritrovare immediatamente, per non vedere vanificato quanto di buono sin qui fatto. Attualmente il Cesena ha forse tredici o quattordici titolari, con il resto della rosa che non garantisce la medesima qualità. Per questo domani è altrettanto certo che il tecnico ligure, per affrontare la Regia, si riaffiderà, dal primo minuto, più o meno alla stessa formazione presentata nelle prime uscite di stagione con giusto un paio di dubbi che riguardano soprattutto il reparto di centrocampo. Partendo però dall’attacco il duo Cristian Shpendi- Jalen Blesa, quattro reti in due finora, è quello che al momento garantisce una potenza di fuoco accettabile: toccherà quindi ancora a loro fare coppia in avanti. A proposito del gemello, la partita di martedì ha messo sotto gli occhi di tutti che il lavoro di una punta, a beneficio della squadra, non si limita al solo fare gol, cosa che quando capita deve essere comunque fatta e gli errori del nazionale albanese contro Venezia e Palermo sono stati colossali. Shpendi però garantisce profondità, possesso palla, costringe gli avversari a tenere alta l’attenzione e guadagna falli, praticamente tutto ciò che non ha fatto Siren Diao allo ’Stirpe’.

Tornando alla formazione di sabato sulle fasce dovrebbe riprendere il proprio posto Gianluca Frabotta sul lato mancino, con Riccardo Ciervo riportato a destra. In mediana certo il rientro di Tommaso Berti, con Michele Castagnetti regista basso, mentre potrebbe prospettarsi un ballottaggio tra Dimitri Bisoli, non brillantissimo in terra ciociara, e Matteo Francesconi nel ruolo di mezzala destra. Dietro, conferma del blocco Ciofi-Zaro-Mangraviti davanti all’inamovibile Jonathan Klinsmann.