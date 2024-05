Cesena Volley Club Addio sogni di gloria

C’era da emozionarsi, sabato pomeriggio al Minipalazzetto. La giovanissima squadra del Volley Club Cesena ospitava la superfavorita Castlefranco di Sotto nella prima partita dei playoff per la A2. Una specie di Davide contro Golia che profumava tanto di favola a lieto fine. Già, perché con l’impianto gremito e i tifosi che spingevano forte, Cesena ci credeva sul serio. Per merito, non per dovere di firma. Le romagnole avevano il timone in mano e conquistavano margine: 21-18, tre punti a un soffio dalla fine del primo set. Che però non sono bastati. Le pisane hanno recuperato e messo la freccia. Nel secondo parziale si è arrivati anche oltre: 22-19. Non è bastato di nuovo. E allora Castelfranco è andata a vincere 3-0, cancellando i sogni di gloria cesenati.

Coach Cristiano Lucchi, peccato...

"Dispiace, per forza. Loro sono fortissime, costruite con la A2 come unico obiettivo. Però la formula di questa girone è stranissima: prima corto terza in gara secca in casa della terza: poteva succedere di tutto. E noi quasi quasi ce la facevamo".

Cosa è mancato?

"L’esperienza nel gestire le situazioni bollenti, che sono il bello dello sport, ma che quando non le hai mai vissute, rischi di rimanere scottato. La nostra squadra è giovanissima, è chiaro che sul 21-18 e sul 22-19, dovevi andare a vincere. Invece abbiamo perso entrambi i parziali 22-25".

Rimpianti?

"Nessuno. Siamo arrivati a un soffio dall’impresa con merito, grazie alla determinazione di un gruppo molto unito, che è costantemente cresciuto e che ha chiuso la stagione regolare al terzo posto. Giusto dare massima fiducia a chi ci aveva portato fin lì. E’ andata male, è vero, però restano i fatti".

Quali?

"Chi quest’anno era alla prima esperienza sotto riflettori tanto importanti, la prossima stagione sarà decisamente più smaliziata".

Dunque siete a un punto di partenza?

"Senza dubbio. Avevo chiesto alla società di non affrontare l’argomento ‘futuro’ con la squadra a stagione in corso, ma ora che ci manca una sola gara alla fine, sabato prossimo a Catania, metto le carte sul tavolo: mi piacerebbe veder confermare l’intera ossatura del gruppo attuale. Queste atlete hanno l’atteggiamento e la mentalità giusti".

Lei intanto riparte da un nuovo triennale, che bissa quello appena terminato.

"Stiamo lavorando tutti insieme a un progetto ambizioso e di grande qualità, quello di far crescere la squadra a braccetto col vivaio, che è il nostro principale bacino di riferimento. Non è facile, ma vedere le proprie giocatrici mettere le ali ripaga con gli interessi degli sforzi fatti".

L’ultima gara dell’anno sarà la trasferta di sabato pomeriggio a Catania. L’inusuale formula del gironcino playoff a tre prevede infatti che ogni squadra affronti entrambe le avversarie in una sola gara, disputando in incontro in casa e uno in trasferta. Cesena ha ospitato Castelfranco, e ora viaggerà in Sicilia. Il raggruppamento si chiuderà la settimana successiva con la sfida tra le pisane e le catanesi. La squadra che avrà totalizzato più punti, andrà in A2.

Luca Ravaglia