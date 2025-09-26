Cesena, volti nuovi col Palermo. Diao verso il debutto da titolare

Parlare di scontro al vertice alla quinta giornata ha un significato relativo, ma l’idea di ritrovarsi da soli in testa, Modena permettendo (visto che i canarini sono il terzo coinquilino del primo piano e ospitano il Pescara), mette pepe a una sfida, quella di domani contro il Palermo (ore 15) che si ripropone a tre mesi dall’ultimo faccia a faccia.

Era il 4 maggio e i bianconeri vinsero con i gol di Calò e Saric. Cesena che cerca quindi la replica spinto dall’entusiasmo della vittoria al ’Penzo’ in casa di un Venezia candidato alla promozione diretta. Battere ora, in sequenza, un’altra big del campionato, potrebbe confermare la sensazione che la banda di Mignani possa ambire a qualcosa in più di una semplice salvezza tranquilla.

Il Cavalluccio arriva però piuttosto incerottato: Blesa, Frabotta Ciervo e Magni si sono allenati tutta la settimana con carichi differenziati, e anche Dimitri Bisoli non ha completamente smaltito i risentimento muscolare che lo ha tenuto fuori dai titolari in Laguna. Sulla formazione tanti i punti interrogativi, quindi, con decisioni definitive rimandate all’ultimo allenamento ovvero alla rifinitura in programma questa mattina a Martorano a porte chiuse.

Con Blesa in forte dubbio, si prospetta un ballottaggio a due tra Marco Olivieri e Siren Diao per fare da spalla a Cristian Shpendi. L’ex Trieste appare leggermente favorito sullo spagnolo, anche se Diao a Venezia ha dato segnali di crescita sfiorando anche la rete con una buona iniziativa personale.

Dubbi che riguardano anche il centrocampo. Se pure Ciervo dovesse dare forfait la soluzione più logica sarebbe l’utilizzo di Raffaele Celia sulla corsia mancina e Adamo laterale destro. In mezzo, qualora Bisoli dovesse ripartire dalla panchina come a Venezia, ci sarebbe la conferma di Berti e Francesconi mezze ali a fianco di Castagnetti playmaker centrale. Nessun dubbio dietro: Ciofi, Zaro e Mangraviti davanti a Jonathan Klinsmann sono una scelta più che scontata.

Curiosità che riguarda i portieri, questa sfida è stata a un passo da essere giocata con gli estremi difensori invertiti. In agosto, dopo una trattativa durata alcune settimane, era infatti già stato definito il passaggio di Klinsmann in rosanero, soldi più il cartellino di Gomis la contropartita a favore del Cesena. Al momento della firma l’infortunio al braccio del nazionale senegalese ha fatto saltare tutto, con il Palermo che tornò alla carica offrendo soldi, ma non tanti però quanti ne chiedeva la dirigenza bianconera, mentre il Cavalluccio nel frattempo aveva bloccato proprio Jesse Joronen, oggi numero uno della formazione allenata da Pippo Inzaghi.