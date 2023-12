CesenaLab compie dieci anni: "Abbiamo scoperto giovani talenti"

Essere nel posto giusto, al momento giusto e con l’intuizione giusta, fa la differenza. Sempre. Anche quando la vera portata di una scelta arriva a posteriori, dopo mesi, o anni. Cosa significava tagliare il nastro di un incubatore di startup dieci anni fa? Per molti era poco più di un aspetto di colore. Oggi per tanti, potervi accedere significa riuscire a realizzare progetti che possono cambiare vite. Buon compleanno CesenaLab. Il primo incubatore d’impresa romagnolo fondato dal Comune insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e all’Università di Bologna Campus di Cesena aprì i battenti per la prima volta il 23 maggio 2013 e oggi ha tutte le ragioni per festeggiare il suo primo decennio di vita. L’occasione formale è un invito rivolto a tutta la città a partecipare all’evento che si terrà oggi dalle 16.30 alle 18.30 al campus universitario cesenate.

"CesenaLab – commenta l’assessora ai progetti europei e all’università Francesca Lucchi – per molti anni ha rappresentato per Cesena e per l’Emilia-Romagna una significativa novità che ha coinvolto i principali partner del territorio e su cui abbiamo investito in modo significativo. Sono stati anni di scoperte, soprattutto di giovani talenti poi diventati affermati imprenditori che hanno garantito a Cesena di confrontarsi con altre importanti realtà italiane e internazionali, ma anche di crescita, penso ad esempio all’ottenimento dello status di Incubatore Certificato da parte della Camera di Commercio della Romagna, e all’ingresso nel Sistema Invitalia Startup". Ma chi si ferma è perduto, soprattutto in un mondo in così forte mutamento.

Dunque serve rilanciare: "Guardiamo al futuro – prosegue Lucchi – e a un’ulteriore espansione dell’incubatore d’impresa che presto si trasferirà nella nuova sede in zona stazione dove potrà rafforzare ulteriormente la relazione con il mondo della scuola e il settore del lavoro, grazie alla vicinanza con il Centro per l’impiego". L’evento di oggi sarà introdotto dal sindaco Enzo Lattuca e dal presidente Serinar Dario Maio. A seguire, il professore Luciano Margara, ordinario di Informatica dell’Università di Bologna ripercorrerà questi primi dieci anni di vita; Franco Callegati, presidente CesenaLab, si concentrerà invece sul presente e sul futuro di questa importante realtà che ha dato vita a storie di successo come Rockin1000, di Fabio Zaffagnini, e Tulips, di Enrico Martini. Durante l’evento inoltre Maddalena Forlivesi, direttrice di Rete Pmi Romagna e l’assessora regionale alla Scuola, Università, Ricerca, Agenda digitale Paola Salomoni, premieranno i vincitori del concorso nazionale per startup ‘IdeaBattle III’, che raccoglie idee da tutta Italia per concorrere a un premio composto di servizi per avviare la propria idea imprenditoriale. Verranno assegnati tre premi da 5 mila euro ciascuno alle tre startup più interessanti. "Sono molto soddisfatto – rilancia Franco Callegati, – del successo di partecipazione che ha avuto questa terza edizione e di poter svolgere le premiazioni in concomitanza del decennale. Questi numeri testimoniano l’elevato livello di visibilità e credibilità che Cesenalab ha raggiunto nell’ecosistema startup italiano e in particolare in Emilia-Romagna".