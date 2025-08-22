‘CesenaSegnala’ sempre più digitale. Le richieste di cittadini cresciute dell’11%. Oltre la metà attraverso il portale

Cresce l’utilizzo della piattaforma ‘Cesenasegnala’ attraverso la quale i cittadini cesenati possono, appunto, segnalare problemi, disservizi e necessità all’amministrazione comunale. Lanciato nel 2022, lo strumento ha visto un aumento dell’11% nel corso del 2024. L’incremento delle segnalazioni è "segno chiaro di una cittadinanza sempre più attiva e attenta alla qualità della vita urbana" sottolinea il Comune in una nota che rendiconta sui numeri del servizio.

Nel primo semestre del 2025, su un totale di 3.794 segnalazioni ricevute (di cui 23 attualmente senza risposta), ben 2.370 sono state inviate tramite smartphone, mentre 1.340 sono arrivate attraverso il portale online. Cala invece l’uso della mail o del contatto diretto (segnalazioni cartacee), mentre le segnalazioni telefoniche sono state solo 11, segno di una transizione digitale ormai consolidata. Il ’tempo medio di risposta e chiusura’ delle segnalazioni viene quantificato in 6 giorni e mezzo. Non sono disponibili invece i dati sui numeri e sui tempi dell’effettiva risoluzione dei problemi evidenziati dei cittadini, siano questi una buca nella strada o un lampione non funzionante. Un elemento di valutazione importante, se non cruciale, sull’efficiacia del servizio. Come evidenziava recentemente una lettera al Carlino, per un avvallamento stradale in via Machiavelli (poi risultato di competenza di Hera per via della sistemazione della rete fognaria) a due anni dalla segnalazione non era ancora stato effettuato un intervento risolutivo del problema.

In ogni caso, i numeri testimoniano la crescita di ‘Cesenasegnala’. Su 3.794 segnalazioni del primo semestre 2025, 1.999 hanno riguardato Lavori pubblici (edilizia, manutenzioni stradali e progettazione lavori); 859 hanno interessato la Polizia locale; 526 la tutela dell’ambiente e del territorio; 177 sono state indirizzate a Energie per la città, la società in house del Comune che gestisce illuminazione pubblica, parcheggi ed efficientamento energetico; 98 hanno riguardato il servizio mobilità; 58 sono state inoltrate a Enti esterni su incarico del Comune; 20 al settore Servizi sociali.

"I dati raccolti dai nostri servizi informatici – commenta il sindaco Enzo Lattuca – dimostrano come ‘CesenaSegnala’ sia diventato un canale imprescindibile di partecipazione civica. I cittadini possono inviare una segnalazione in tempo reale, ricevendo immediatamente un riscontro sull’avvenuta presa in carico. Questo strumento rappresenta non solo un modo concreto per migliorare l’efficienza dell’Amministrazione, ma anche un’opportunità per rafforzare la fiducia tra istituzioni e comunità. In questi anni inoltre ‘CesenaSegnala’ ha contribuito a diffondere una cultura digitale più ampia, coinvolgendo anche quei cittadini che inizialmente erano meno inclini all’uso delle tecnologie. La semplicità di utilizzo e l’efficacia del servizio hanno reso possibile una partecipazione più inclusiva". ,‘CesenaSegnala’, precisa l’amministrazione comunale, è uno strumento utile a tutti coloro che devono segnalare un problema o un disservizio di competenza comunale. Non va utilizzato però per segnalare avvenimenti in corso (non può garantire il pronto intervento) o risolvere questioni tra privati. Per problemi alla rete fognaria (guasti o irregolarità, presenza di caditoie ostruite o non pulite, perdite di acqua), dato il recente passaggio della gestione delle reti delle acque meteoriche a Hera, occorre utilizzare il numero verde gratuito di Hera 800 713 900. Per presentare una segnalazione o un reclamo, il cittadino deve assicurarsi di indicare le generalità.

re.ce.