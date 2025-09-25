Cesenate detenuto in Venezuela: il regime arresta anche la moglie

Cesena, 25 settembre 2025 – Terrorismo e traffico d’armi, tradimento alla patria e associazione a delinquere: con queste pesantissime accuse è in carcere da 19 mesi in Venezuela l’architetto cesenate Giancarlo Spinelli, che si proclama innocente e ingiustamente perseguitato. Il caso è stato denunciato a più riprese dalla moglie, l’italo venezuelana Maria Alejandra Portillo Resh, che si è appellata al governo italiano per il rilascio del marito, detenuto in cattive condizioni di salute. Ma ora anche lei è finita in prigione, nell’ambito di un’indagine che ha sempre più i contorni di un intrigo politico internazionale.

La notizia dell’arresto è stata infatti comunicata dal ministro dell’interno Diosdado Cabello, braccio destro del dittatore Nicolàs Maduro. Il ministro Cabello, come riporta il quotidiano venezuelano ‘Ultimas Noticias’, ha mostrato la foto della coppia collegandola al sequestro di 400 fucili nella tenuta Tiapua, situata nel quartiere Oripoto, nel comune di El Hatillo, Miranda. Si tratterebbe di armi provenienti dagli Stati Uniti e nella stessa indagine è stato arrestato Wilber Joseph Castaneda, definito “ufficiale militare statunitense”. Sempre secondo la stampa venezuelana, evidentemente imbeccata dal regime di Maduro, Castaneda, in un’intercettazione, avrebbe parlato di un’operazione contro il palazzo presidenziale nel quale si doveva uccidere “persino il cane”.

Il ministro Cabello, come riporta il quotidiano venezuelano ‘Ultimas Noticias’, ha mostrato la foto della coppia collegandola al sequestro di 400 fucili nella tenuta Tiapua

Per Giancarlo Spinelli, in carcere da un anno e sette mesi, è stata avviata solo una fase istruttoria, e solo a fine luglio è stato nominato un avvocato d’ufficio in attesa dell’inizio del processo. Ora, dopo mesi in cui la donna si è coraggiosamente battuta per la liberazione del marito sostenendo la sua assoluta estraneità ai fatti che gli vengono contestati, è arrivata anche la notizia del suo arresto.

Spinelli era stato arrestato a Caracas il 21 febbraio 2024 e inizialmente portato al penitenziario Helicoide, poi trasferito nel carcere di comunità Yare III, dove – aveva riferito al nostro giornale la moglie – viveva in condizioni difficilissime. È poi stato trasferito in un’altra prigione a luglio, La Planta, a Caracas. Nel corso dell’ultimo contatto avuto dal nostro giornale con Maria Alejandra (il 31 luglio scorso), la donna aveva affermato “che le sue condizioni di salute sono ancora precarie, ma in quel carcere sono un po’ più attenti alla cura delle persone”.

Giancarlo Spinelli è nato a Cesena ma risiede a Caracas da quando era bambino, dopo essere emigrato con la famiglia. In Venezuela lavorava come architetto per un piccolo Comune vicino a Caracas. I familiari lo descrivono come una persona semplice, benestante, con la passione per le armi: Spinelli riparava e modificava le armi anche per l’esercito. Ora della coppia non si hanno più notizie. L’ultimo accesso sui social di Alejandra Portillo risale al 21 agosto scorso. La donna nei mesi scorsi ha chiesto insistentemente aiuto alle autorità italiane perché facessero da tramite con il Governo venezuelano per far uscire di prigione il marito dato che soffre di gravi problemi di salute. “L’unica soluzione sarebbe negoziare un accordo umanitario con l’aiuto del Governo italiano. Il Consolato si è comportato molto bene – diceva Maria Alejandra Portillo – ma per ora è riuscito a fare ben poco”.