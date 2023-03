Cesenati derubati negli ultimi 20 anni vanno a caccia del loro ’tesoro’

Centinaia di migliaia di oggetti preziosi rubati negli ultimi vent’anni potrebbero presto ritrovare il loro affezionato proprietario. È scattata l’operazione ’Aurum’, con cui la polizia locale di Cesena esorta i cittadini che hanno subito un furto a seguire le procedure di riconoscimento indicate dalla questura. Chi ha subito un furto può finalmente recuperare il suo piccolo (o grande) ’tesoro’ perduto. È questo l’obiettivo della polizia locale di Cesena che attraverso i canali messi a disposizione dalla questura di Bologna invita tutti i cesenati a visitare il sito https:questure.poliziadistato.itserviziooperazione-aurum al fine di riconoscere e segnalare oggetti sottratti illecitamente per strada o in casa nel corso degli ultimi vent’anni. L’appello arriva dopo che le indagini della squadra mobile di Bologna hanno portato al sequestro di centinaia di migliaia di oggetti e preziosi, asportati nel Centro e Nord Italia durante gli ultimi anni.

Come fare per rientrare in possesso dei beni rubati? La pagina web è suddivisa in varie categorie contenenti vari lotti dei beni rinvenuti. Ad esempio si può cliccare sulla categoria ’anelli’, ’orologi da polso’, ’telecamere’ e c’è anche la pagina ’varie’. Una volta ingrandita la foto, comparirà il numero di riferimento dell’oggetto, da annotare e comunicare successivamente all’operatore telefonico.

Per agevolare le operazioni di restituzione nel caso si riconoscano uno o più oggetti, prima di telefonare, è necessario accertarsi di essere in possesso della relativa denuncia di furto, comunicandone gli estremi all’operatore telefonico, insieme al numero di riferimento dell’oggetto e la categoria di appartenenza. Nel caso non si abbia più la copia della denuncia, le tempistiche per la restituzione potrebbero dilatarsi nel tempo. I beni rivenuti si riferiscono a fatti anteriori al 22 settembre 2022. Per la restituzione telefonare al numero 0516401776: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30.

Nella foto: oggetti ritrovati dalla polizia