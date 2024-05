Cesenati in ’trasferta’. Ecco chi lotta per la C

Per le società romagnole impegnate in serie D le residue speranze di arrivare in C sono legate al Ravenna che domani nella finale dei playoff affronterà il Corticella. Ma ci sono calciatori romagnoli, e per la precisione cesenati che l’obiettivo lo hanno raggiunto o lo stanno inseguendo fuori dalla nostra regione.

Partiamo da chi si è tolto la soddisfazione di salire direttamente nel mondo dei professionisti: l’Alcione Milano ha vinto il girone A della serie D, della rosa allenta da Giovanni Cusatis hanno fatto parte Francesco Manuzzi e Andrea Venturini.

Manuzzi è un attaccante trentenne con lunghi trascorsi in Romagna con le maglie della Ribelle, del Ravenna, della Savignanese e della Sammaurese. Nato come centrocampista ha sempre avuto una buona visione della porta ma a Savignano sotto la guida di Oscar Farneti ha avanzato la sua posizione in campo per sfruttare le sue doti di inserimento. Approdato alla Sammaurese, ha avuto l’esplosione nel ruolo di centravanti segnando 21 reti, dopo di che è passato all’Alcione e nelle ultime due stagioni ha messo a segno 22 gol. Francesco Manuzzi e il fratello Riccardo sono nipoti di Roberto Biondi per molti anni responsabile della selezione dei giovani per il Cesena.

Anche Andrea Venturini ci ha messo del suo nella vittoria dei milanesi: Venturini è un difensore originario di Gambettola cresciuto nel settore giovanile del Cesena. Ha indossato anche le maglie del Santarcangelo, del Romagna Centro, del Ravenna e del Rimini. Per lui quella appena conclusa è la seconda stagione con la maglia dell’ Alcione.

A dicembre quando l’Alcione stava cercando di staccare le rivali ha inserito nell’organico Karim Laribi: il centrocampista di origini tunisine a Cesena viene ricordato per le due stagioni con la maglia bianconera, per le 9 reti segnate ma prima di tutto per aver partecipato alla salvezza in serie B che precedette il fallimento della società.

Domani allo stadio ’Gran Sasso D’Italia scenderanno in campo l’Aquila e la Sambenedettese per la finale playoff del girone F. Uno dei sicuri protagonisti sarà Alessandro Brunetti che dell’Aquila è anche capitano. Il difensore cresciuto nel settore giovanile del Romagna Centro è poi sceso di categoria giocando nel Ronta per poi tornare al Romgna Centro per tre stagioni, poi una stagione con il Forlì in serie D preludio per il ritorno a Cesena, questa volta con la maglia bianconera e in serie C stagione 2019-2020 la prima fra professionisti del ’nuovo’ Cesena.

Se la stagione di Alessandro Brunetti si concluderà con il ritorno in serie C sarà il secondo successo stagionale in famiglia dato che il fratello minore, Mattia col Ronta in questa stagione ha vinto oltre alla coppa anche il campionato di seconda categoria.