Cesenati sovrappeso e sedentari : "Ma possiamo migliorare"

Cesenati grassi e poco inclini all’osservanza di una dieta sana, troppo indulgenti verso il fumo e attivi appena quanto basta. Lo riporta il Sistema PASSI (acronimo di Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia) sistema di sorveglianza sanitaria nazionale su un campione casuale di adulti, dai 18 ai 69 anni, per monitorare salute, stili di vita e prevenzione delle malattie. "Ma siamo più virtuosi rispetto al resto dell’Italia e abbiamo margini di miglioramento" commenta la dottoressa Chiara Reali, dirigente medico dell’Unità Operativa di Igiene e Sanità pubblica di Cesena e Forlì, che evidenzia quanto tale sorveglianza possa incidere "sulla comprensione dei bisogni e sul monitoraggio dell’efficacia degli interventi in campo, anche se il cambiamento degli stili di vita è un fenomeno molto lento".

Ma, lasciando da parte il compiacimento per alcune evidenze virtuose, non si può ignorare che solo il 55 per cento dei cesenati fa attività fisica (un punto percentuale in meno rispetto all’andamento regionale ma l’8 per cento in più rispetto al nazionale), che il 21 per cento, ossia uno su 5, soggiace al vizio del fumo di tabacco, causa di varie patologie croniche, cardiovascolari e cardiologiche (in Romagna i fumatori sono il 26 per cento), che il 34 per cento è sovrappeso e il 9 per cento è obeso, che solo l’8 per cento (una bella contraddizione nella terra dell’ortofrutta) consuma frutta e verdura e ignora la prescrizione delle cinque porzioni al giorno.

"In merito al monitoraggio dell’attività fisica - precisa la dottoressa Reali - c’è un dato preoccupante, ossia che un 14 per cento di cesenati, composto in prevalenza da persona anziane, è del tutto sedentario e spesso tale condizione è accompagnata da patologie varie e croniche per le quali il movimento, insieme ad una corretta alimentazione, sarebbe da considerare una medicina".

Ed ecco perché sono numerose, accessibili e gratuite, le iniziative in campo, dai gruppi di cammino, più lenti o più veloci, sul territorio (identificabili attraverso il sito internet "Mappa della Salute") agli interventi personalizzati. Anche l’alimentazione è oggetto di interventi: "Si tratta di progetti informativi e pratici - dice la dottoressa Reali - rivolti alla popolazione in generale. Si lavora molto con le scuole perché le abitudini alimentari siano parte del background familiare". Per il contrasto all’obesità c’è un percorso di gruppo che dura un anno ed è sia alimentare che psicologico. Il contrasto al fumo - è curioso tra l’altro che chi fuma la sigaretta elettronica non si riconosca nel novero dei fumatori - non è secondario e nessun altro nella battaglia, con presidi gratuiti, contro le dipendenze come mostrano le politiche del Ser.Dp. Sono circa 700 le persone, a Cesena, prese in cura ogni anno. Uno stile di vita sano, tra l’altro, aiuta anche nella risposta alle affezioni stagionali o virali. "Per le quali valgono comunque i vaccini" sottolinea la dottoressa Chiara Reali che conferma una presenza attuale di Covid che non va confusa con le malattie da raffreddamento che possono insorgere anche in estate. "I numeri attuali di contagi da Covid - aggiunge Chiara Reali - non devono meravigliare, ad ogni estate abbiamo visto una sua recrudescenza".