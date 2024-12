Cesenatico: 330mila euro dal Pnrr per il nuovo asilo nido e riqualificazione scolastica

Il Comune di Cesenatico ha ricevuto un regalo di Natale in anticipo. Sotto l’albero il sindaco Matteo Gozzoli e la giunta hanno infatti trovato 330mila euro. A tanto ammonta il finanziamento, tramite il Pnrr, per la realizzazione del nuovo asilo nido di viale Leone, nella sede della vecchia scuola dell’infanzia che negli ultimi anni era diventata la sede temporanea della Caritas di Cesenatico.

L’Amministrazione comunale aveva inserito questo progetto all’interno del piano triennale delle opere pubbliche in attesa dell’esito del bando. Il finanziamento è stato ufficializzato tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il "Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia".

L’aggiudicazione dei lavori deve essere fissata entro il 28 febbraio 2025, pertanto si aggiunge così un’ulteriore offerta educativa nella zona sud di Cesenatico. Il sindaco Gozzoli è contento: "Si tratta di un altro finanziamento molto importante per tutta la nostra comunità, perché la realizzazione di un nuovo asilo nido è un passo che non solo impatta sul presente ma anche sul futuro. Sarà un luogo prezioso per le famiglie e per i bambini di Cesenatico, e di questo risultato ringrazio gli uffici per il lavoro di candidatura al bando. Adesso dobbiamo attivarci velocemente per proseguire l’iter necessario".

Per l’assessore alla scuola Emanuela Pedulli un altro risultato è stato centrato: "Tra i nostri obiettivi di mandato c’è il tema dell’accesso al nido come servizio fondamentale per le famiglie, e la nuova collocazione ci permetterà di mettere in campo maggiori servizi proprio in questa direzione".

Sul territorio, grazie anche alle sovvenzioni pubbliche provenienti dal Pnrr e da fondi dello Stato, a Cesenatico si stanno realizzando importanti interventi nell’edilizia scolastica, che porteranno a mettere in sicurezza tutti i più importanti istituti presenti sul territorio.

Le principali scuole di Cesenatico saranno riqualificate e avranno un sistema portante antisismico, che in caso di terremoti consentirà di salvare gli scolari, le insegnanti, gli insegnanti e le persone dipendenti. È stata infatti completamente riqualificata l’ex Villa Romagnoli dove c’è la storica scuola elementare di Sala, si sta riqualificando radicalmente la scuola elementare di via Saffi, in primavera inizieranno i lavori nella sede centrale della scuola media Dante Arfelli e in seguito si ristruttureranno la scuola Ricci-Ortali di Villalta e la scuola elementare di via Caboto a Ponente.