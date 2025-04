Cesenatico candidata all’Unesco. Marineria patrimonio dell’umanità

Cesenatico ha compiuto un altro importante passo per la valorizzazione della marineria e delle vele. È stata infatti ufficialmente consegnata alla sede Unesco di Parigi la candidatura multinazionale dell’arte della navigazione con vela latina e vela al terzo, per l’iscrizione nella lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale.

Lo ha annunciato il sottosegretario alla Cultura con delega all’Unesco, Gianmarco Mazzi, il quale ha evidenziato proprio il ruolo di Cesenatico in questo progetto: "Si tratta del risultato di un importante lavoro di coordinamento, a livello nazionale e internazionale, che riconosce un’eredità viva nella pratica marittima tradizionale tramandata per quasi due millenni e che riafferma i legami dell’Italia e delle nostre numerose comunità costiere con il bacino del Mediterraneo".

La proposta di iscrizione nella lista Unesco è nata alcuni anni fa all’interno dell’associazione dei Musei Marittimi del Mediterraneo, di cui è presidente Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria di Cesenatico, che ha avuto un ruolo propulsivo. La campagna ha coinvolto associazioni che praticano la navigazione con vela latina e vela al terzo in tutte le coste della penisola e delle isole, con l’organizzazione di raduni e regate con barche tradizionali, proprio come avviene a Cesenatico. La candidatura, promossa insieme a Croazia, Grecia, Francia, Spagna e Svizzera, ha visto operare esperti, istituzioni e numerose associazioni per salvaguardare una tradizione preziosa legata al mare, agli usi e saperi della navigazione come la manutenzione delle barche, la carpenteria navale in legno e la confezione delle vele. La vela latina è il tipo di vela triangolare che dalla tarda antichità ha equipaggiato sia le grandi galee medievali che le barche da pesca e da trasporto del Mediterraneo sino all’avvento del motore, mentre la vela al terzo è una sua variante sviluppata in secoli più recenti solo nell’Alto Adriatico e caratterizzata dalla forma a trapezio e vivaci colori, contrassegnata dai simboli delle famiglie dei pescatori, di cui ne sono un esempio ed un modello proprio le barche antiche del Museo della Marineria. Grazie al coordinamento tecnico-scientifico dell’Ufficio Unesco del ministero della Cultura, si è concluso anche il processo di catalogazione dell’elemento nell’inventario nazionale, tramite il modulo di rilevamento Mepi. Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli e l’assessore Emanuela Pedulli, sono orgogliosi di questo percorso: "Vedere associare l’Unesco a Cesenatico e alle nostre vele, è qualcosa di storico e di epocale. È stato raggiunto un primo traguardo che in realtà rappresenta un punto di partenza e in cui il nostro Museo della Marineria è stato parte attiva fondante, e che continueremo a seguire con grande attenzione e impegno. Le barche storiche ormeggiate sul nostro porto fanno parte del cuore di ogni cesenaticense e adesso stanno cominciando un viaggio bellissimo. Questo sogno arriva da lontano, precisamente dal convegno "La marineria romagnola, l’uomo, l’ambiente" che si svolse a Cesenatico nell’ottobre del 1977. Ringraziamo Bruno Ballerin, all’epoca presidente dell’Azienda di Soggiorno, il quale coinvolse il sindaco Giovanni Bissoni".

"Da lì è partito – prosegue Gozzoli – un movimento di valorizzazione della marineria storica che ha coinvolto il territorio e ha reso le vele al terzo un tratto distintivo della città e un traino per il turismo. Quei pionieri hanno reso possibile questo viaggio verso Parigi. Un plauso al direttore del nostro museo Gnola e a tutti gli operatori che lo affiancano. Il Museo della Marineria di Cesenatico è un punto di riferimento europeo e anche un presidio culturale che la città può vivere ogni giorno con eventi ed iniziative. Siamo felici del riconoscimento ottenuto e dell’inizio di questo bellissimo viaggio".