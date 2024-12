Cesenatico: Christmas Carols raccoglie fondi per famiglie in difficoltà

Il grande cuore di un nutrito gruppo di genitori e bambini di Cesenatico aiuterà venticinque famiglie in difficoltà economiche. ’Magica Notte’ e ’Easy English Cesenatico’ hanno ancora una volta unito le forze per organizzare diversi eventi, nell’ambito della manifestazione ’Christmas Carols’, finalizzata a raccogliere fondi da devolvere ai nuclei familiari meno abbienti, attraverso la parrocchia di Santa Maria Goretti.

Mamme e papà stanno lavorando da diverse settimane e quest’anno porteranno anche delle novità. La prima è in calendario oggi, sabato, con la prima edizione del ’Christmas Carols Lab’, un pomeriggio insieme ai bambini ricco di attività natalizie, nella sala di Santa Maria Goretti, dove dalle 16.30 si terranno laboratori, il Villaggio dell’Elfo Pepper con la posta di Babbo Natale e l’arrivo del dispettoso Grinch; a seguire sarà effettuata la raccolta e l’impacchettamento dei regali per i bisognosi, che verranno distribuiti dal giorno seguente alle famiglie.

L’evento, alla quarta edizione, è organizzato da alcune volenterose mamme di Cesenatico che, con l’aiuto dei mariti e dei loro bambini, vogliono fare qualcosa di concreto a favore delle fasce meno abbienti della comunità. Fra una settimana, nel corso della serata del 21 dicembre, i bambini, insieme alle famiglie, intoneranno davanti ai locali ed alle case i tradizionali canti di Natale, partendo da viale Carducci, toccherà negli orari di apertura le attività del locale Noi della Profumeria Arianna, dei bar gelateria Nuovo Fiore e Amodo, per poi spostarsi nell’orario della cena a Ponente nel ristorante pizzeria La Cuccagna, ai ristorante Il Matto, Al Cenacolo, Casa Tua, per concludere al Veranda sul lungomare a Levante.

Domenica 22 dicembre gli organizzatori del Christmas Carols andranno a Cesena, nel reparto di Pediatria dell’ospedale Bufalini, dove l’Elfo Pepper e il Grinch, insieme ai bambini di Cesenatico porteranno doni e canti a tutti i piccoli che trascorreranno il Natale in ospedale. Nella giornata di lunedì 23 dicembre il coro si recherà invece nella Casa protetta di Cesenatico in via Magrini, nei locali della Fondazione La Nuova Famiglia, per concludere la serata sul porto canale di Cesenatico, dove nel tratto più antico è allestito il Presepe della Marineria.

"Siamo carichi e fortemente motivati – dicono i volontari –, e ringraziamo per il sostegno English Cesenatico e Mapesca Cesenatico, che hanno contribuito alla riuscita dell’evento sponsorizzandoci per sostenere le spese. Il nostro principale obiettivo è coinvolgere i bambini, i ragazzi e le famiglie, al fine di focalizzarli e farli riflettere su ciò che davvero dovrebbe rappresentare il Natale, poiché donare è il regalo più bello".