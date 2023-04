Cesenatico Civica: "Dmo è un valore per la città"

La lista Cesenatico Civica plaude all’approvazione in consiglio comunale della Dmo (Destination management organization) del turismo, approvata da tutta la maggioranza di centro sinistra (di cui la lista civica fa parte appoggiando il sindaco Matteo Gozzoli), e con le astensioni dell’opposizione di centro destra senza voti contrari.

"I numeri del turismo parlano da soli - dicono gli esponenti della civica -, perchè Cesenatico è tra le mete italiane più ricercate. Per qualificare e promuoverne il brand l’Amministrazione comunale e gli operatori turistici collaboreranno per migliorare ancora l’offerta turistica.

La ’Dmo’ nasce da un percorso con sei associazioni per dare continuità, programmare, promuovere e valorizzare l’offerta turistica, tramite uno strumento strategico in cui convogliare esperienze e proposte per una Cesenatico più attraente sul fronte turistico. Il marketing è imprescindibile per sfruttare al massimo le potenzialità del territorio e la Dmo è un’arma in più per la promozione della città e regolamentare la cabina di regia è fondamentale per avere una continuità di lavoro. Lo strumento di partecipazione e confronto tra pubblico e privato, rappresenta un valore aggiunto ed è anche per questo che noi di Cesenatico Civica siamo favorevoli a questo regolamento e a tutte le iniziative di ascolto, coinvolgimento e confronto fra e imprese e i cittadini".

g.m.