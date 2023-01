Cesenatico Civica: "Il piano investimenti non taglia scuola e sociale"

La lista Cesenatico Civica, il secondo partito di Cesenatico alle ultime elezioni amministrative, valuta positivamente il bilancio di previsione 2023-2025 e sottolinea come vi sia un piano degli investimenti che, nonostante il periodo difficile, non taglia su scuola e sociale, consentendo investimenti sulla mobilità dolce e nelle frazioni.

Stefano Pignotti, segretario e portavoce della lista civica, interviene così: "Noi siamo stati parte attiva nell’indirizzare le linee guida in accordo con l’Amministrazione comunale. Siamo soddisfatti perchè nonostante l’aumento delle spese per le utenze di gas ed elettricità, non si riducono i finanziamenti a sostegno di scuola e sociale. La tutela delle fasce deboli e l’educazione dei nostri giovani rappresentano per noi delle priorità. Nel piano degli investimenti ci sono diversi progetti su temi a noi cari, come la sistemazione del percorso ciclabile dell’area stazione e la messa in sicurezza della pista ciclabile di via Monte Cervino, entrambi richiesti con forza durante l’incontro a tema organizzato da Cesenatico Civica. Inoltre ci sono risorse destinate anche al nuovo parco di Bagnarola, quello che sarà un primo passo verso l’obbiettivo piu ambizioso di dotare anche questa frazione di un impianto sportivo integrato in un contesto verde, che manca nella frazione e di cui si sente la necessità.

Tutto questo è il frutto anche della capacità del gruppo di Cesenatico Civica nel lavorare ai progetti in maniera efficace ed attraverso un lavoro costante degli uffici comunali, che ha permesso di accedere a tutta una serie di bandi, sia nazionali che europei, tramite i quali abbiamo ottenuto finanziamenti importanti per riqualificare la nostra città".

g.m.