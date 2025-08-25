Cesenatico conta i danni. Come in un uragano. Volati via lettini e pedalò

Lettini, ombrelloni, gazebo, pensiline e persino pedalò e piccole imbarcazioni. E’ volato via tutto nell’ennesimo evento meteorologico estremo che non ha risparmiato Cesenatico. Danni anche alle associazioni sportive, tra cui il Circolo Vela, la cui sede è stata seriamente colpita: alcuni catamarani sono volati planando sulla copertura. La pioggia intensa ha impedito alle fogne e alle idrovore di smaltire in tempo reale la grande massa d’acqua precipitata dal cielo; le raffiche di vento hanno abbattuto parecchi alberi e si segnalano diversi danni alle autovetture in sosta. Nella zona artigianale di Villalta sono stati danneggiati i gazebo e le strutture allestiti dai volontari dell’associazione ’Chi Burdèl’ per la tradizionale festa estiva di beneficenza, che tuttavia si è svolta regolarmente.

Il lavoro dei bagnini, iniziato prima dell’alba, ha consentito di rendere fruibili le spiagge già nella prima mattinata, come comunicato da Simone Battistoni, presidente regionale dell’Emilia Romagna e vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio: "Si registrano dei danni, ma nelle spiagge la situazione è tornata subito alla normalità grazie al tempestivo intervento dei concessionari e dei dipendenti". Nelle strade sono intervenute Cesenatico Servizi, Radio Soccorso Cesenatico ed i tecnici di Hera. Il sindaco Matteo Gozzoli ha seguito personalmente le operazioni: "La situazione è sotto controllo, è stata transennata l’area dell’ex Lanternino a Levante, dove i Vigili del fuoco sono entrati in azione per dei problemi alla copertura dell’edificio abbandonato da anni, e abbiamo riscontrato criticità al parco di Atlantica, con danni alla copertura della zona ristorante". I Vigili del fuoco di Forlì-Cesena sono intervenuti a Cesenatico, Gatteo e San Mauro Pascoli, per piante cadute sulle linee elettriche, sulle strade e su un bungalow in un campeggio, allagati garage interrati.

Giacomo Mascellani