’Cesenatico Danza’, conclusi i corsi invernali della scuola di ballo

Con una festa organizzata nella sede di viale Torino del centro sociale ’Cesenatico Insieme’, si sono conclusi i corsi della scuola di ballo ’Cesenatico Danza’ della stagione invernale 2022-2023 organizzati dai maestri Marco Chiappini e Lorella Pellicciari, una coppia storica unita nella vita e dalla grande passione per questa espressione artistica. Per una sera si sono ritrovati tutti i ballerini impegnati nelle discipline che spaziano dal ballo Liscio alla Zumba, dai balli di gruppo al Boogie-Woogie ed al Cha Cha Cha, più una coreografia finale su una canzone di Lady Gaga, ’Bloody Mary’, che ha strappato gli applausi di tutti i partecipanti, per un evento che ha fatto segnare il sold out.

Si è concluso così il saggio della 21ª edizione della scuola, che rappresenta un autentico cuore pulsante delle attività del centro. "Siamo veramente molto soddisfatti - ha detto il maestro Marco Chiappini -, anche perchè si è trattata della prima annata di vero rilancio, dopo due anni in cui le nostre attività sono state fortemente penalizzate dall’emergenza sanitaria. Il ventunesimo saggio è stata una serata entusiasmante, con tante emozioni fra i saggisti e tanto divertimento, che è quello che predichiamo io e mia moglie Lorella. Ci siamo dati appuntamento al 6 ottobre il giorno fissato per l’inizio dei nuovi corsi dell’anno 2023-2024, mentre a partire dal 25 aprile fino a settembre, ci divertiremo tutti al Parco di Levante, per una estate all’insegna del ballo, nella struttura adiacente la Casa colonica gestita sempre dai volontari per continuare a divertirci, a ballare, a stare insieme e a mantenerci in forma".

Giacomo Mascellani