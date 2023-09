"Cesenatico deve restare ‘accesa’ Vanno garantiti tutti i servizi"

Per molti albergatori Cesenatico deve vivere anche in bassa stagione. Nonostante l’aumento dei costi di gestione e le difficoltà a reperire il personale, dagli stessi operatori viene lanciata la proposta, in primis da Leandro Pasini, presidente di Adac Federalberghi.

Pasini, quest’anno a settembre ci sono eventi importanti nei fine settimana, voi dunque ci credete.

"Quello che sembra un monito, deve diventare una nostra prerogativa. Siamo tutti affaticati dallo sforzo della stagione, stressati e vogliosi di tornare alla nostra quotidianità invernale. Ma a nostro avviso sarebbe un peccato non sfruttare un fine stagione che negli ultimi anni si sta sempre più consolidando, con giornate assolate e una maggiore domanda di soggiorno".

Molti chiudono dopo il secondo fine settimana di settembre perchè aprono le scuole, ma c’è chi crede anche in altri pubblici.

"Come sempre settembre vede diminuire le famiglie, ma esiste una nicchia di mercato pronta a muoversi anche oltre la prima metà del mese".

Voi albergatori temete però di rimanere gli unici a credere in questa sfida.

"Dobbiamo muoverci in sinergia, rimanendo aperti e "accesi", coinvolgendo tutte le varie attività di Cesenatico; per noi è molto più che un tentativo, si tratta di un ultimo sacrificio che porterà i suoi frutti. Se ci lavoriamo seriamente, con il passare delle stagioni crescerà anche la convinzione nei più scettici, perchè a settembre si può lavorare sino alla fine".

In concreto cosa chiedete?

"Assieme al nostro sforzo è indispensabile un grande impegno dell’amministrazione e delle aziende che devono garantire tutti i servizi necessari, affinché il turista non si senta a disagio, ‘fuori stagione’ , quasi come possa arrecare fastidio".

Uno dei nodi è quello dei servizi e dei trasporti pubblici.

"Il fatto che un turista non abbia più a disposizione un autobus per il collegamento delle frazioni a mare con il centro storico e il porto canale, è assolutamente vergognoso. I trasporti pubblici devono essere garantiti sino a settembre".

Lei spesso lamenta la necessità di avere una città più curata.

"Anche in questo senso Cesenatico ha l’occasione per migliorare, c’è una palese mancanza di cura per il verde pubblico e dobbiamo invertire la rotta".

Quindi gli albergatori lanciano ufficialmente la sfida.

"Si, c’è soltanto un modo per allungare la stagione ed è quello di essere uniti e di provare a dare un’immagine viva e luminosa. Ognuno di noi può fare la sua parte e, anno dopo anno, i clienti aumenteranno, perché scopriranno di essere in una città aperta e felice di fare ospitalità".

Giacomo Mascellani