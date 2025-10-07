Cesenatico fa la conta dei danni. Erosi migliaia di metri cubi di sabbia

La riviera torna gradualmente alla normalità dopo la mareggiata che domenica mattina ha allagato tutta la spiaggia e i lungomare, per la concomitanza di alta marea (il livello è stato di 1 metro e 24 centimetri sopra il medio mare), e le raffiche di vento di bora che hanno superato gli 80 chilometri orari. Le condizioni meteo erano in netto miglioramento già nel pomeriggio della stessa domenica, tuttavia in alcune zone l’acqua stagnava, come ai Giardini al Mare, nel centro di Cesenatico, dove sono state attivate due grosse motopompe, una di fronte allo stabilimento Crash Landing (è l’ex Bagno Claudia), con l’ausilio di Hera, e l’altra di fronte al Bagno Faustina, grazie all’intervento dei Vigili del fuoco volontari di Cesenatico. Tutti gli interventi sino a sabato sera inoltrata sono stati coordinati dal Coc, il Centro operativo comunale, che è stato chiuso dopo le 22 e contemporaneamente sono state aperte le Porte Vinciane, che ancora una volta hanno salvato il centro storico dove ci sono 400 fra ristoranti, bar, negozi, uffici e abitazioni. Qui, nonostante sia stato costruito un muretto alto 96 centimetri, un po’ di acqua è entrata nei due ristoranti prospicienti, in quanto le onde erano alte più di un metro ed inoltre ancora devono essere montate le paratie definitive lungo i varchi dello stesso muretto. Si auspica che con le paratoie definitive non ci siano più allagamenti, anche se in casi di grande emergenza legati ad eventi climatici e tempeste estreme, ce ne dovremo fare una ragione, perché sarebbe impensabile costruire un muro più alto in un porto medievale. Chi ha avuto decisamente la peggio in questo ennesimo evento climatico estremo, sono i titolari delle concessioni dei bagni e dei ristoranti sul mare, i quali devono lavorare ancora per sistemare le aziende. Per i tanti detriti portati dalle mareggiate, sono state organizzate due aree di stoccaggio, in via 1° Maggio a Villamarina ed in via Tito Speri a Ponente, dove Hera potrà raccoglierli. Sempre Hera, ieri era al lavoro in spiaggia con due camion attrezzati con i "ragni" e quattro spazzatrici, per liberare anche la spiaggia dai detriti. Questo consentirà alle ruspe di poter entrare in azione e lavorare per realizzare le dune di sabbia, la cui costruzione era prevista in questi giorni. I lavori richiedono circa tre settimane e quindi saranno ultimati entro la fine del mese. Ieri in tecnici del Comune e della Protezione civile hanno effettuato dei sopralluoghi lungo l’arenile, per stimare i danni causati dalla furia del mare, che ha eroso decine di migliaia di metri cubi di sabbia. Questo è il primo passaggio per ripristinare la spiaggia attraverso un corposo ripascimento. La mareggiata ha eroso molta sabbia anche a Gatteo a Mare e San Mauro Mare.