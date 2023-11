Cesenatico, incontri nella Legnaia

A Cesenatico inizia l’edizione 2023-2024 della rassegna "Salotti d’autore" organizzata dall’Università per gli adulti, articolata in cinque incontri che si tengono tutti nella Legnaia di Casa Moretti, l’edificio nel giardino dell’abitazione appartenuta allo scrittore, al confine con l’area del teatro comunale. Il primo appuntamento è domani, lunedì 20 novembre, alle 16, quando sarà ospite il giornalista e scrittore Sergio Barducci, il quale per molti anni è stato responsabile del telegiornale della Tv di San Marino, il quale parlerà del suo libro "Da Levante a Ponente". Il 15 gennaio, sempre alle 16, Chiara Colucci, creatrice di giochi didattici, racconterà come ha coronato il suo sogno, proponendosi a livello nazionale e vincendo sfide che, dalla passione per la lingua spagnola, l’hanno portata a creare progetti per bambini ed adulti. Il 12 febbraio sarà la volta della fotografa Marina Carlini, che ripercorrerà la sua storia, dai Navigli di Milano al porto canale di Cesenatico. "Poesie d’acqua", questo il tema dell’incontro, sarà centrato sulle emozioni e l’essenza della realtà. Il 26 febbraio il salotto della Legnaia ospiterà una coppia di scrittori, Monica Vincenzi e Luigi Casa, che è coppia anche nel privato e farà emozionare il pubblico con i sogni di Fellini documentati con precisione e delicatezza, seguendo le parole del grande regista, il quale definiva "un lavoro notturno" la propria attività onirica. Chiuderà la rassegna, il 18 marzo, lo scrittore cesenate Franco Spazzoli introdurrà la biografia di cinque donne speciali, descritte nel suo ultimo libro "Ritratti di donne", in cui racconta cinque storie appartenenti ad un arco temporale di duecento anni, tra arte, bellezza e coraggio. Presenta libri di autori a Cesenatico, Cesena e a Cervia. I cinque incontri saranno condotti da Alma Perego e la partecipazione è libera.

Giacomo Mascellani