’Cesenatico Insieme’ ricorda Leonardi

Anche il centro sociale ’Cesenatico Insieme’ ha partecipato al funerale di Martino Leonardi, l’uomo di 87 anni che si è spento nei giorni scorsi. Martino in città era noto per il suo impegno sociale e per essere stato il fondatore ed il presidente del centro sociale ’Anziani Insieme’, poi diventato l’attuale ’Cesenatico Insieme’.

In un manifesto lo hanno ricordato l’attuale presidente Adamo Guidi e tutti i soci. Martino Leonardi era conosciuto alle generazioni più mature, anche per essere stato il direttore del supermercato Coop di Cesenatico, che inizialmente si trovava dove ora c’è la Galleria d’arte e poi si trasferì in viale Roma.