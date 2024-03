Cesenatico, la biografia di Beckett al Cinema Rex

Questa sera alle 21, il Cinema Rex allestito nella sala "Alberto Rognoni" del Palazzo del turismo "Primo Grassi" di Cesenatico, propone la proiezione della pellicola "Prima danza, poi pensa", un film biografico sul drammaturgo irlandese Samuel Beckett, diretto da James Marsh e scritto da Neil Forsyth, in cui l’attore Gabriel Byrne interpreta Beckett. I biglietti d’ingresso costano 7 euro (5 per gli under 14 e gli over 60). Il film sarà proiettato anche domani, domenica, in doppia visione, nel pomeriggio alle 17 e la sera alle 21.