Cesenatico nel mirino dei ladri. Raid nei negozi sul lungomare

Una banda di ladri ha preso di mira le attività sul lungomare di Cesenatico. È accaduto giovedì notte attorno a mezzanotte e mezza, quando la gang, utilizzando degli arnesi da scasso, ha tentato prima di forzare il portone del parrucchiere Enrico Candoli, ma senza riuscirci; tuttavia i ladri non si sono dati per vinti e si sono diretti nell’attività a fianco, il locale Pizza & Tacos, al numero 109 di viale Carducci, dove hanno impiegato un grimaldello per scassinare la serratura dell’ingresso. Una volta all’interno, mentre la banda faceva da palo per avvertire dell’eventuale presenza di forze dell’ordine, uno dei malfattori si è diretto al registratore di cassa sradicandolo dal bancone, per poi darsi alla fuga assieme ai compari. Il bottino è scarso, si parla di poche decine di euro di fondo cassa, ma i danni sono corposi.

Il titolare di Pizza & Tacos, Sassi Terzi, un commerciante di 45 anni originario della Tunisia che vive in Romagna da diciannove anni e ha la nazionalità italiana, è molto amareggiato: "Purtroppo sul territorio ci sono anche dei brutti ceffi e il problema dei furti è sempre più sentito. Qui ogni giorno ci sono dei vicini o dei clienti che ci raccontano di essere stati derubati. I danni di questo furto sono ingenti, perché oltre all’incasso, dobbiamo ricomprare il registratore di cassa, riparare il portone e gli infissi nuovi che avevamo installato quest’anno con i lavori di riqualificazione del locale. Parliamo di 10mila euro di danni".

Il problema dei furti continua ad essere una delle principali piaghe della sicurezza in riviera e quanto accaduto giovedì notte è un ulteriore campanello di allarme che non va ignorato. A Cesenatico in particolare ci sono bande di ladri seriali che compiono furti a ripetizione, scassinano le autovetture (recentemente hanno fatto scorribande che hanno coinvolto dei viali interi), ripuliscono ristoranti e attività commerciali, sino al caso clamoroso dei giorni scorsi, quando i carabinieri hanno scoperto quattro malviventi in un’abitazione occupata abusivamente in pieno centro. All’interno c’erano parecchi oggetti rubati nei giorni scorsi a Cesenatico, San Mauro Mare e Bellaria Igea Marina. I quattro, tutti giovani di nazionalità marocchina, sono stati bloccati e denunciati a piede libero, secondo quanto prevedono le leggi. Così però hanno fatto tranquillamente ritorno nell’appartamento dove alloggiavano abusivamente, si sono presi parte della merce rubata e indisturbati sono andati altrove.

È dunque chiaro che qualcosa no va nell’applicazione della giustizia, perché i carabinieri hanno identificato e denunciato i ladri, ma se questi poi tornano in libertà, per primi percepiscono il senso di impunità e continuano a delinquere. I negozianti e i titolari di ristoranti e locali sono molto preoccupati, perché quando chiudono l’attività sanno che attorno c’è una banda di ladri seriali che da mesi fa praticamente ciò che vuole. Non si tratta di grossi delinquenti, ma non vanno nemmeno sottovalutati questi giovani ladri, perché ad alcune persone hanno chiaramente detto di potere e di volere continuare a rubare. Fra gli altri furti da segnalare quello dei giorni scorsi nel ristorante "Kiss Sushi" di viale Roma angolo viale dei Mille, dove hanno rubato circa 100 euro in contanti, due cellulari, un tablet e dei liquori. Il sistema di videosorveglianza dell’imprenditore cinese è ad alta definizione e anche in questo caso nelle immagini si vedono chiaramente i ladri nella scorribanda e persino mentre bevono i liquori. Il senso di impotenza è forte, è chiaro che occorrono interventi efficaci per rispondere alle legittime richieste di sicurezza dei cittadini.

Giacomo Mascellani