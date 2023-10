Cesenatico per tre giorni capitale del podcast

Il porto di Cesenatico per la prima volta diventa la capitale del podcast. L’appuntamento è dal 10 al 12 novembre, per una tre giorni inedita, che rappresenta una novità assoluta per la città. "Sentire le voci - Festa del Podcast" è il titolo della rassegna diretta da Matteo Cavezzali, per un grande evento culturale che coinvolgerà tutta la città, dentro due luoghi simbolo come il Teatro Comunale e la Galleria comunale d’arte "Leonardo da Vinci". Il cartellone è ricco e prestigioso, con il coinvolgimento di alcuni tra i narratori più noti e talentuosi dei giorni d’oggi, giornalisti e scrittori che hanno fatto del podcast – trasmissione radio diffusa via Internet, che può essere scaricata e ascoltata con il computer o con lo smartphone – un nuovo strumento di comunicazione. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, con il porto di Marino Moretti, di Dante Arfelli e dei poeti degli anni ‘70, che torna ad ospitare le donne e gli uomini delle "parole" contemporanee. Si comincerà venerdì 10 novembre alle 16, nella Galleria "Leonardo da Vinci", con Marta Perrotta, docente di Culture e formati della televisione e della radio, la quale parlerà del tema "Il futuro del podcast"; alle 17, sempre nella galleria, interverrà Davide Savelli, autore e responsabile editoriale di Chora Storia dove cura il celebre format "Chiedilo a Barbero" con il celebre storico e divulgatore; a seguire interverrà la scrittrice Ilaria Gaspari con "Chez Proust". Nella serata di venerdì 10 novembre i riflettori si accenderanno al Teatro Comunale, dove alle 21.30 Cecilia Sala presenterà "L’incendio-stories"; per il pubblico è l’occasione per incontrare e conoscere una delle giornaliste e inviate italiane, che stanno raccontando in prima linea i conflitti mondiali. Sabato 11 novembre i protagonisti saranno Matteo Cavezzali, Gianni Gozzoli, Sabrina Tinelli di Chora Media, Andrea Borgnino di RaiPlay Sound, Chiara Galeazzi di Radio Deejay e Valeria Montebello. Domenica 12 novembre sarà la volta di Andrea Borgnino, Roberto Paci Dalò, Stefano Nazzi, lo scrittore Paolo Nori e Mauro Pescio.

Il sindaco Matteo Gozzoli è molto soddisfatto di questa nuova rassegna: "Sono felicissimo che grazie al lavoro di Matteo Cavezzali e del nostro ufficio cultura, siamo riusciti ad avere a Cesenatico i nomi più importanti del mondo italiano del podcasting. Non pensavo che alla prima edizione saremmo riusciti a richiamare così tanti narratori di alto profilo, Cesenatico è una meta che ha bisogno di eventi come questi per diventare ancora di più un riferimento culturale per tutta la Romagna e non solo". L’assessore Emanuela Pedulli sottolinea il valore dell’iniziativa: "Tutti gli incontri sono a ingresso gratuito, per regalare tanti appuntamenti di alto livello. Avevamo in mente da tempo di iniziare con un festival di questo tipo e la Galleria e il nostro Teatro, sono lo scenario migliore in cui poter ambientare la festa. Il direttore artistico Matteo Cavezzali: "Il podcast è la nuova frontiera della narrazione orale, perchè oggi grazie alla tecnologia, le storie possono raggiungere tutti ovunque. Sarà bello ritrovarsi con i grandi narratori di oggi ed ascoltarli".

Giacomo Mascellani