Cesenatico, raccolta di firme contro il Comune: "Non sfrattate la giostra di Teo"

Cesenatico, 3 gennaio 2024 – A Cesenatico con la decisione di escludere piazza Pisacane tra i luoghi destinati agli spettacoli viaggianti, con la fine del 2023 si è chiusa anche la pagina della storia della "Giostra di Teo". Siamo nella piazza in pieno centro storico, dove c’è la statua intitolata a Giuseppe Garibaldi, le poste centrali, i portici e il Bar dei Marinai. L’attrazione per parecchi anni è stata installata davanti alle poste, ma da quest’anno il Comune ha deciso di non rinnovare il permesso. Ricordiamo che in passato c’erano già stati dei tentativi di spostare altrove la giostra, con l’intento di dare più respiro ad una piazza di piccole dimensioni e con lo scopo di rispettare maggiormente la statua dedicata all’Eroe dei due Mondi, tuttavia la giostra rimase sempre al su posto.

La giostrina in piazza Pisacane a Cesenatico. A destra il monumento a Giuseppe Garibaldi

Questa volta c’è una delibera della Giunta comunale emessa a metà maggio, dove si indicano le zone deputate ad ospitare gli spettacoli viaggianti, tra le quali non c’è piazza Pisacane. Oltre alla famiglia di Teo Natali, titolare dell’attrazione, ci sono rimasti male molti cittadini e titolari di attività commerciali della zona del porto canale, i quali hanno deciso di raccogliere le firme per chiedere di non far chiudere la giostra. Un nutrito gruppo di operatori economici della zona ha attivato una petizione, con una raccolta firme che sta ottenendo molti consensi e una raccolta firme online sulla pagina Facebook "I bambini di Cesenatico rivogliono la giostra di Teo".

I promotori dell’iniziativa in un documento scrivono che "la Giunta comunale con un tratto di penna ha cancellato un pezzo di storia della città, spegnendo il sorriso dal volto dei bimbi, escludendo piazza Pisacane dall’elenco delle aree pubbliche che possono essere destinate alla installazione di attrazioni dello spettacolo, senza una motivazione plausibile. È una grande ingiustizia per una decisione politica immotivata. Bambini, genitori, esercenti del quartiere non ci stanno e chiediamo al sindaco Matteo Gozzoli e alla sua Giunta di rivedere la decisione, riconfermando la presenza della giostra in piazza Pisacane. L’attrazione non ha mai arrecato alcun disturbo alla quiete pubblica, visto che chiude alle 23, ben prima della maggior parte dei pubblici esercizi, ed è sempre stata un valore aggiunto per il centro storico di Cesenatico che non offre altro per i bambini".

I titolari delle attività commerciali sottolineano anche che l’eliminazione dell’unico divertimento per i piccini in quest’area, comporta anche una importante perdita di indotto per tutti gli esercenti della zona, molti negozi e pubblici esercizi che concentrano nella stagione estiva la maggior parte del loro fatturato. I cittadini che difendono questa attrazione la definiscono come la "giostra più amata" e vogliono far sentire la loro voce.

La giostra di piazza Pisacane tre anni e mezzo fa entrò anche al centro delle cronache. L’attrazione nella notte fra il 26 e il 27 luglio 2020 venne infatti distrutta da un incendio, risultato subito di origine dolosa. A lungo le forze dell’ordine indagarono per identificare il colpevole, tuttavia, nonostante la presenza di un uomo sospetto che era stato notato girare nella zona e nonostante la presenza di numerose telecamere pubbliche e private, per una serie di circostanze il piromane non venne individuato e riuscì a farla franca.