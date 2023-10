Cesenatico scatta alla presentazione del Tour

di Giacomo Mascellani

Cesenatico è fra le grandi protagoniste dell’edizione 2024 del Tour de France, per una Grand Boucle che per la prima volta nella storia vedrà disputare oltre 600 chilometri in Italia, nel ricordo di alcuni dei più grandi campioni di sempre, le cui imprese fanno parte della splendida e memorabile storia del ciclismo, che sono Marco Pantani, Fausto Coppi e Gino Bartali.

Ieri c’è stata la presentazione ufficiale a Parigi, dove è stato svelato il percorso nell’ambito di un evento unico al mondo, al quale ha partecipato il sindaco Matteo Gozzoli, che 25 anni fa quando il ’Pirata’ vinse il Giro d’Italia e il Tour de France aveva appena 12 anni, era innamorato di Marco Pantani e si appassionò tantissimo al ciclismo.

In un 2024 straordinario il Tour de France partirà con la Firenze-Rimini il 29 giugno, poi ci sarà la tappa Cesenatico-Bologna il 30 giugno e la Piacenza-Torino programmata per l’1 luglio, toccando spiagge, città d’arte e territori dove sono nati i grandi campioni.

Il sindaco Matteo Gozzoli da Parigi ha commentato così il grande evento: "Oggi Cesenatico si è trovata al centro non solo d’Europa ma del mondo intero. La nostra città è stata protagonista insieme a tante altre della presentazione ufficiale del Tour de France che si è svolta a Parigi ed è stata trasmessa in diretta da Eurosport. Seduto al Palazzo dei Congressi nel centro della capitale francese è stato emozionante vedere le immagini del nostro porto canale che facevano una grande figura sul maxi schermo. Si è parlato tanto dell’Italia, della regione Emilia-Romagna e della nostra tappa del 30 giugno 2024 che partirà dal cuore di Cesenatico e arriverà fino a Bologna. Sarà un’occasione unica per promuovere tutta la Romagna che sarà protagonista nella prima e seconda tappa. E’ un’occasione - conclude il primo cittadino di Cesenatico - , anche di valorizzazione per il nostro entroterra, con la salita del Barbotto che sarà anche lei protagonista quel giorno. E così da oggi inizia veramente il conto alla rovescia ufficiale del Tour de France, in cui la città di Cesenatico sarà una protagonista".

Assieme al sindaco Matteo Gozzoli di Cesenatico, ieri a Parigi sono intervenuti il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, Mattia Santori, consigliere delegato al Turismo e ai Grandi eventi sportivi del Comune di Bologna, il presidente Stefano Bonaccini dell’Emilia-Romagna, Davide Cassani, presidente di Apt Servizi, l’agenzia di promozione turistica della Regione Emilia-Romagna; e poi ancora il sindaco della Città metropolitana di Firenze, Dario Nardella, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ed il sindaco della città metropolitana di Torino, Stefano Lorusso. Presenti anche l’ambasciatrice d’Italia in Francia, Emanuela D’Alessandro, e Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza dell’Emilia-Romagna, che ha coordinato il lavoro necessario a portare il Tour de France sul nostro territorio, tenendo le fila con gli organizzatori e tutti i vari partner istituzionali italiani.

Nel frattempo Cesenatico si sta già preparando, con la scritta lunga 90 metri e rigorosamente gialla ’Cesenatico’ sulla spiaggia formata dai lettini della Cooperativa stabilimenti balneari, la statua di Marco Pantani e il Palazzo del turismo ’Primo Grassi’ illuminati di giallo.