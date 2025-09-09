Cesenatico era la seconda casa di Stefano Benni: “Più bella di un hotel”

Cesenatico, 9 settembre 2025 – Stefano Benni, lo scrittore morto oggi all’età di 78 anni, era molto legato a Cesenatico. Per diversi anni il noto scrittore e giornalista deceduto ieri all’età di 78 anni, ha infatti avuto un appartamento in affitto a casa di Primo Grassi, nella villa affacciata sulla Vena Mazzarini, il canale che taglia trasversalmente l’abitato di Cesenatico a partire dal porto canale. Dieci anni fa è stato lo stesso Benni a ricordare quegli anni, quando Fabio Grassi scrisse un libro sul padre Primo Grassi. Un contributo alla stesura di tale libro pubblicato nel 2015, fu titolato proprio “Al piano di sotto c’era Primo…”, in cui offre un piccolo spaccato della Cesenatico di allora e dei personaggi che la frequentavano.

Stefano Benni era molto legato a Cesenatico. Nel tondo Fabio Grassi

“Ci sono case che restano nella tua vita e nei ricordi – scrisse Stefano Benni –, anche se non ci hai abitato a lungo. La casa che Primo Grassi mi affittava tutto l’anno a Cesenatico, per parecchi anni di fila, è una di queste. Non ci stavo molto, ma tutte le volte che potevo mi rifugiavo lì due o tre giorni. Ogni tanto veniva invasa dai miei parenti svedesi, che la ritenevano dieci volte più bella di un hotel di lusso, ed in effetti lo era. Le finestre sul canale la facevano sembrare una nave, mi sembrava di essere in mezzo all’Adriatico, il mare della mia giovinezza”.

12 foto Stefano Benni, scrittore e drammaturgo, è morto a 78 anni a Bologna: era malato da tempo. Tra i suoi libri più amati Bar Sport, ma anche La compagnia dei Celestini, Margherita Dolcevita, Elianto, La grammatica di Dio, Terra!. Era nato nel 1947 a Bologna.

Benni all’epoca frequentava i vip che l’inventore del turismo in riviera portava a Cesenatico: “Al piano di sotto c’era Primo, con la sua bicicletta e il suo sorriso. Già ci vedeva poco, ma conosceva la strada a memoria e pedalava fino al Bagno Renata. Lì ci incontravano con Gianni, il grande esperto di jazz e si parlava di politica, con leggerezza. Mi raccontavano la loro giovinezza di ballerini e conquistatori, di spedizioni gastronomiche e zingarate. Parlavano, con garbo e senza vittimismo, dei loro acciacchi. Poi arrivavano Dario Fo e Franca Rame, ed era festa, fra partite a carte e sfottò. Era come tornare indietro negli anni a quei racconti di una Romagna che sapeva divertirsi ed ‘esagerare’, ma senza la nevrosi dei divertimentifici moderni. Le ore passavano tranquille e aspettavamo che Renata, con materna spietatezza, ci comunicasse che non potevamo rinunciare al rito dei tagliolini di mezzogiorno. Poi Primo tornava a casa, sapevo che il diabete lo faceva soffrire e che passava notti insonni, ma non si lamentava mai. Quella Romagna sorridente, amichevole e ospitale, mi è rimasta nel cuore. Non la dimentico, ogni tanto ci torno, forse non è più la stessa, ma chiudo gli occhi e ci vado in bicicletta, a occhi chiusi, verso il mare e l’allegria di Primo”.

Fabio Grassi ricorda così Benni: “Spesso siamo andati in spiaggia con altri amici e colleghi, tra i quali Enrico Franceschini, trovandoci sempre a casa di mio babbo. Tra questi c’erano Paolo Rossi, Dario Fo, Jacopo Fo e altri personaggi. A Stefano Benni piaceva Cesenatico ed era molto legato alla mia famiglia ed alle persone che frequentavamo, tant’è che ci siamo incontrati anche in situazioni dolorose, come nel caso della morte di Franca Rame, dove a Milano abbiamo percorso assieme un tratto di strada con Paolo Rossi e Gad Lerner. Di Stefano – conclude Grassi –, ho un gran bel ricordo”.