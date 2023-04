Cesenatico Servizi cerca un operaio

Cesenatico Servizi garantisce un posto fisso. Sul suo sito è stato pubblicato nella sezione ’Società Trasparente’ il bando rivolto alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un operaio addetto al verde ed alla manutenzione della sezione galleggiante del Museo della Marineria. L’assunzione è a tempo indeterminato ed il termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è domani. Le candidature devono essere presentate solo online, con le modalità indicate nell’annuncio di selezione pubblicato sul sito di Cesenatico Servizi.