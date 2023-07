Cesenatico si aggiudica l'edizione 2023 della Cuccagna dell'Adriatico

La città di Cesenatico si è aggiudicata l’edizione 2023 della Cuccagna dell’Adriatico. In una serata calda e afosa, il campione Andrea Manuzzi è riuscito a far suo il palio. Il forte cuccagnotto che assieme ad un numero ristretto di concorrenti era tra i favoriti nei pronostici, alla fine del quarto giro con un balzo è riuscito ad afferrare saldamente la corona posta in cima al palo lungo quattordici metri e posizionato in obliquo sulle acque del porto canale di Cesenatico all’altezza dello Squero. Erano circa le 23.40 e per Manuzzi e la squadra di Cesenatico sono scoppiati gli applausi. In precedenza erano andati vicini alla vittoria altri concorrenti di Cesenatico, in particolare Marco Abbondanza, e Maurizio Braghittoni per la squadra di San Mauro Pascoli. Gli spettatori si sono divertiti ed hanno applaudito a lungo Manuzzi, il quale si conferma un campione di puro talento. Grazie a lui la squadra di Cesenatico ha portato a casa la vittoria, i salumi, i formaggi e le cibarie appesi alla corona d’alloro all’apice del palo cosparso di grasso, mentre Manuzzi intasca il premio in denaro di 800 euro messo in palio dal comune. Alla competizione hanno partecipato le squadre in rappresentanza di otto località, tra cui due new entry. Oltre alle squadre di Cesenatico, Cervia, Gatteo, San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Bellaria Igea Marina, che si sono affrontate nelle passate edizioni, si sono aggiunte per la prima volta le compagini in rappresentanza di Gambettola e Marano Lagunare in provincia di Udine. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti gli amministratori con in testa il vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi.

g.m.