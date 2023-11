Cesenatico, si apre la campagna abbonamenti del Comunale

Inizia la campagna abbonamenti del Teatro Comunale di Cesenatico. Abbonarsi permette anche quest’anno di assicurarsi un posto durante gli spettacoli delle rassegne di Prosa e Moderno a prezzi vantaggiosi. Anche per questa stagione sarà possibile abbonarsi in due modi. Solo per la Prosa (5 spettacoli), costa per platea e palchi 80 euro e nel loggione 55 euro. Per la Prosa e i 2 spettacoli di Teatro Moderno (quindi in tutto 7 spettacoli), l’abbonamento in platea e palchi costa 100 euro e nel loggione 65 euro. Chi era già abbonato alla stagione scorsa potrà confermare le "poltronissime" anche per il cartellone 2023-2024, acquistando l’abbonamento nelle giornate del 4 e 5 novembre dalle 10 alle 13, quindi oggi e domani, recandosi nella biglietteria del Teatro Comunale. Nelle giornate di martedì 7 e mercoledì 8 novembre, sarà possibile sottoscrivere i nuovi abbonamenti sempre in teatro. Dopo queste opportunità, i biglietti di Prosa e Moderno saranno venduti in prevendita a partire da giovedì 9 novembre su vivaticket e il giorno stesso dello spettacolo all’apertura della biglietteria. Il programma completo della stagione è visitabile on line sul sito del Comune. Le persone interessate possono avere ulteriori informazioni contattando l’Ufficio Cultura e Teatro in via Armellini dove c’è il Museo della Marineria, telefonando allo 0547 79274 dalle 10 del mattino a mezzogiorno, dal lunedì al venerdì escluso i giorni festivi, oppure è possibile inviare una mail a cultura@comune.cesenatico.fc.it.

g.m.