CESENATICO Sparano al ladro. Ferita anche la vittima del furto

Armato di un grosso coltello ha cercato di entrare in due abitazioni, non si è fermato all’alt e i carabinieri gli hanno sparato alle gambe, colpendo lui, ma anche, di rimbalzo, la vittima del furto. È accaduto a Cesenatico nella notte fra martedì e mercoledì, quando un senegalese di 43 anni visibilmente alterato, ha tentato di forzare l’ingresso di una casa. Il proprietario se ne è accorto e ha chiamato il 112, con la pattuglia dei carabinieri che ha raggiunto il malvivente, mentre questi tentava di entrare in un’altra abitazione. Quando i militari gli hanno ordinato di gettare l’arma, per tutta risposta il 43enne ha puntato la lama e cominciato a lanciare oggetti. Un carabiniere ha estratto la pistola, sparando alcuni colpi in aria di avvertimento, ma è stato poi costretto a colpire il senegalese alle gambe, per neutralizzarlo e ammanettarlo. Purtroppo uno dei colpi esplosi dal militare, di rimbalzo, ha colpito una finestra e poi un piede della proprietaria di casa, la quale, svegliata e spaventata dall’allarme, si era messa dietro la finestra.

Il senegalese è stato accompagnato all’ospedale Bufalini di Cesena, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ed è piantonato dai carabinieri, in arresto per i reati di lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e violazione di domicilio aggravata. Sono stati curati anche la proprietaria dell’abitazione e uno dei militari che ha riportato una ferita da taglio ad una mano.

Giacomo Mascellani