Cesenatico: strade chiuse e come cambia la viabilità per il Tour de France

Cesenatico, 29 giugno 2024 – Un conto alla rovescia che sta finalmente per giungere al termine: Cesenatico, città natale di Marco Pantani, è pronta a rendersi protagonista di uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo.

La seconda tappa del Tour de France 2024 parte da Cesenatico e arriva a Bologna (nella foto uno scatto della passata edizione del Tour de France)

Dopo il passaggio della prima tappa che ha toccato anche la provincia di Cesena, la località della riviera romagnola è stata scelta come luogo di partenza della seconda tappa del Grand Départ del Tour de France 2024, in programma domenica 30 giugno con arrivo finale a Bologna. Per l’occasione sono stati imposti alcuni provvedimenti inerenti alla viabilità.

La carovana dei ciclisti partecipanti al Tour de France parte da Cesenatico alle ore 10.15, per poi entrare intorno alle 10.46 nel territorio ravennate in direzione Cervia e Milano Marittima. Non sono coinvolte nel tragitto strade provinciali appartenenti alla circoscrizione di Forlì-Cesena.

Le strade vengono presidiate dal personale di assistenza dell’organizzazione e dalle forze dell’Ordine, presenti sul posto per fornire eventuali indicazioni agli utenti della strada.

La mappa della seconda tappa del Tour de France che parte da Cesenatico e arriva a Bologna

L’amministrazione comunale di Cesenatico ha iniziato nei giorni scorsi la distribuzione di circa 8mila volantini informativi, contenenti tutte le modifiche alla viabilità in vigore nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 giugno. Per rispondere alle esigenze di cittadini e turisti, è stata disposta la gratuità della sosta in ogni zona della città dalle 12 di sabato fino alle 18 di domenica.

Dalle 8 alle 14 di domenica 30 giugno, è vietata la circolazione in entrambi i sensi di marcia nelle seguenti strade: via Dino Ricci, viale Trento fino all'intersezione con viale Carducci, viale Carducci tra viale Trento e piazza Costa, viale Roma tra piazza Costa e via Saffi, via Saffi tra via Roma e il ponte Mazzini compreso, via Armellini, viale Gaza, via Mazzini (inclusa l'area del distributore Agip) e viale dei Pini.

Dalle 5 del 30 giugno, invece, resta chiuso in entrata lo svincolo di viale Trento della Ss Statale Adriatica, mentre a partire dalle 9 chiude lo svincolo di Ponente della Ss 16 Statale Adriatica.

Per raggiungere il centro della città, è possibile utilizzare il parcheggio di piazzale della Rocca e muoversi di conseguenza a piedi o in bici. E’ garantita la sosta e la normale circolazione nelle località di Valverde e Villamarina, non interessate dalla corsa.

Per permettere il passaggio della carovana dei ciclisti dalla zona di Cesenatico a quella di Cervia, è stato disposto il divieto di sosta dalle 16 di sabato 29 giugno fino alle 15 di domenica 30 giugno nelle seguenti strade: via Dino Ricci, viale Trento fino all'intersezione su viale Carducci, viale Carducci nel tratto tra viale Trento e piazza Costa, viale Roma nel tratto compreso tra piazza Costa e via saffi, via Saffi tra via Roma e il ponte di via Mazzini, via Armellini, via Cecchini nel tratto compreso tra via Armellini e la stazione ferroviaria incluso il parcheggio, viale Gaza, via Mazzini (inclusa l'area del distributore Agip) e viale dei Pini.

Il grattacielo di Cesenatico tinto di giallo in vista dell'arrivo del Tour de France

Per agevolare il corretto allestimento del villaggio di partenza, la sosta è vietata su tutta l’area circostante allo stadio comunale. Via Saffi e via Milano, nel frammento compreso tra via Saffi e via Trevisani, sono chiuse al traffico dalle 17 del 29 giugno.

Dalle 12 di sabato 29 giugno fino alle 17 di domenica 30 giugno, la sosta è vietata sui seguenti tratti: via Saffi nel tratto compreso tra le vie Trento e Torino, via Milano nel tratto tra le vie Saffi e Arcangeli, via Ricci nel tratto tra le vie Milano e Torino, via Torino nel tratto tra le vie Saffi e Sozzi.

Dalle 20 di sabato 29 giugno fino alle 15 di domenica 30 giugno, la sosta è vietata su: viale Trento nel tratto tra le vie Saffi e Ricci, viale della Libertà tra le vie trento e Milano, viale della Repubblica tra le vie Trento e Milano, viale Trevisani tra le vie Trento e Milano.

Per consentire il regolare passaggio dei mezzi della consueta carovana pubblicitaria che precede gli atleti, è stato imposto il divieto di sosta in alcune aree della città.

Da mezzanotte fino alle 15 di domenica 30 giugno la sosta è vietata su via Saffi, tra via Torino e il cavalcaferrovia, e nel parcheggio adiacente alla piscina comunale (inclusa l’area verde/sterrata). La sosta nel parcheggio adiacente al Bingo è interdetta invece dalle 12 del 29 giugno alle 14 del 30 giugno.

Sul sito di Start Romagna la pagina dedicata con tutte le modifiche alle linee del trasporto pubblico locale. Il normale servizio riprenderà con la progressiva riapertura delle strade.