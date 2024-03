Cesenatico, Taekwondo Baek Ho. Quinto posto alla Jesolo Lions Cup

Per l’associazione sportiva Taekwondo Baek Ho di Cesenatico, il mese di marzo è ricco di impegni, che portano giovani e giovanissimi atleti romagnoli a misurarsi con i coetanei provenienti da varie province italiane e anche dall’estero. Nel primo fine settimana di questo mese la squadra è volata a Tongeren, in Belgio, dove ha partecipato alla gara Open Challenge Cup Poomsae. Hanno gareggiato Nadir Giunchi (cintura nera 6º Dan), Isacco Marsella (cintura rossa), e la figlia Laura Marsella (cintura verde-blu). Giunchi ha conquistato una medaglia di bronzo, Marsella la medaglia d’oro e la giovane Laura si è classificata con un onorevole sesto posto, in una categoria dove gareggiavano in ventidue.

Nel secondo fine settimana gli atleti di Cesenatico hanno compiuto la trasferta in Veneto, per partecipare alla Jesolo Lions Cup, e la società ha conquistato il quinto posto grazie anche all’oro con Nadir Giunchi, Isacco Marsella, Anna Gospodinowa (cintura rossa), Laura Marsella, Samuel Giunchi (cintura bianco-gialla), e Alessandra Motta (cintura giallo-verde). Ottime anche le prestazioni di Francesco Zimbardi (cintura giallo-verde), e per la coppia formata da Isacco Marsella e Anna Gospodinowa, medaglia d’argento; medaglia di bronzo per la cintura nera 1° Dan Daniel Albertelli.

Giacomo Mascellani