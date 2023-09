"Cesenatico terza località turistica della nostra regione"

Il Pd di Cesenatico contesta le analisi del’opposizione in consiglio comunale sul presente e del futuro della località turistica. Spiega Valentina Montalti segretario del Pd di Cesenatico: "L’inizio dell’estate che abbiamo vissuto è stato certamente complicato sotto molti punti di vista: l’alluvione di maggio, l’impennata dell’inflazione e la conseguente contrazione della capacità di spesa di tutte le famiglie italiane e non solo. Per la minoranza ci troviamo davanti a tutte criticità imputabili alla regione Emilia-Romagna e all’attuale Amministrazione Comunale. Ma i numeri parlano chiaro: Cesenatico al 31 luglio, pur registrando un -3,1% di calo sulle presenze del 2022, anno da record, è la terza località dell’intera regione dietro solo a Bologna e Rimini. Questo risultato è il frutto del lavoro e dell’intraprendenza dei privati e della collaborazione costante con l’amministrazione comunale. Già dal precedente mandato e in continuità anche in questo, sono state messe in campo precise strategie di marketing e promozione mirate ai mercati nazionali e internazionali avendo la capacità di dialogare e fare rete con Apt e Visit Romagna. Una sintonia che ha portato Cesenatico a "tenere" durante gli anni dell’emergenza sanitaria, a vivere un 2022 da record e affacciarsi con fiducia a un 2023 che ha visto sì molte difficoltà ma non è stato assolutamente disastro come invece viene narrato. Cesenatico in questi anni ha raggiunto il primato di essere la località più cercata dagli utenti di Facebook e Instagram, ha attirato i colossi di Netflix e Amazon Prime che l’hanno scelta come set di serie importanti, accoglie mensilmente richieste di importanti brand per diventare teatro di spot e campagne pubblicitarie". Continua Mario Drudi segretario del Pd in consiglio comunale: "Di recente sono anche cominciati i lavori della nuova DMO, un organismo utile per migliorare ancora il dialogo tra amministrazione e associazioni di categoria. L’amministrazione è già al lavoro per un nuovo grande evento sportivo internazionale da programmare nel mese di maggio e intanto sta lavorando duramente per prepararsi al 30 giugno 2024: da Cesenatico partirà una tappa del Tour de France. Fanno sorridere i continui riferimenti al PUG e alla Città delle Colonie di Ponente. Basta ricordare che nel quartiere partiranno cantieri pubblici per 6 milioni di euro. La città pubblica in quella parte di Ponente sta per cambiare e siamo sicuri che sarà da apripista per numerosi interventi privati".

Ermanno Pasolini