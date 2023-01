Cesenatico

di Giacomo Mascellani

È dedicato a Nicolò Paganini l’ultimo appuntamento di Cesenatico Classica, per esplorare il mito e la leggenda di un grande musicista noto in tutto il mondo. Al teatro comunale a due passi dal porto, salirà sul palco oggi alle 17 il Trio 800, formazione composta da Roberto Noferini al violino, Sebastiano Severi al violoncello e Donato D’Antonio alla chitarra. Thomas Cavuoto, direttore artistico della rassegna, sottolinea la curiosità di uno strumento, la chitarra, nel quale Paganini eccelleva, oltre naturalmente al violino: "Ci saranno anche duetti violino e chitarra, perché non molti sanno che Paganini è stato uno dei più grandi virtuosi della chitarra che siano mai esistiti. Aspettiamo questo ultimo concerto per fare un bilancio della stagione, ma per ora possiamo dire senza timore di essere smentiti che i concerti sono piaciuti e che c’è stata un’ottima risposta del pubblico, anche per la proposta variegata della stagione".

A ’Paganini non ripete’, questo il titolo del concerto, si potranno apprezzare molti dei brani che hanno reso celebre il grande musicista genovese. Molti si sono chiesti perché Paganini non concedesse il bis e pare che la spiegazione della scelta stilistica non dipendesse da un atteggiamento poco disponibile dell’artista, quanto al fatto che Paganini, grazie alla sua maestria, si spingesse nel terreno dell’improvvisazione rendendo, di fatto, ogni brano unico e irripetibile.

Per gli appassionati di musica classica l’appuntamento odierno è di quelli da non perdere, fra l’altro ad un costo contenuto (il biglietto costa 5 euro ed è gratuito per gli under 16). A fine concerto la direzione di Cesenatico Classica offrirà un aperitivo nel foyer del teatro.

Questo inizio d’anno vede un notevole fermento al teatro comunale, dove dopo l’evento clou della stagione di prosa in calendario il 24 gennaio che vedrà l’attore Lello Arena a capo del cast di ’Aspettando Godot’ di Samuel Beckett, sul palcoscenico verranno ospitati anche altri importanti eventi nell’ambito della rassegna di musica. Il 24 febbraio si terrà il concerto di Clavdio, l’artista da oltre 11milioni di ascolti su Spotify, che con ’Cuore’ è entrato nella rotazione di importanti emittenti italiane come Radio Deejay e Rtl 102.5, mentre il 4 marzo Nada, una delle più importanti protagoniste della musica italiana, farà tappa a Cesenatico per un concerto in cui proporrà i suoi grandi successi ed i brani più significativi del suo nuovo album di inediti titolato ’La paura va via da sé se i pensieri brillano’.