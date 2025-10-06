Cesenatico va sott’acqua. Bagni e strade allagati, soccorsa una disabile

Una tempesta in concomitanza di un’alta marea senza precedenti, ha allagato tutta la riviera. Dai Lidi Ravennati, passando per Milano Marittima, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, San Mauro Mare e tutta la zona della provincia di Rimini, la spiaggia e i lungomare sono stati sommersi. La mareggiata con il livello dell’acqua a ben 1 metro e 24 centimetri sopra il medio mare e le forti raffiche di vento che hanno superato gli 80 chilometri orari, hanno determinato un eccezionale fenomeno di ingressione marina. Oltre agli stabilimenti balneari, molti dei quali erano ancora aperti, sono stati allagate anche le strade dei quartieri a mare, dove ci sono anche ristoranti come lo storico Teresina di Cesenatico, e altre attività commerciali. Una squadra dei Vigili del Fuoco a Cesenatico ha soccorso una donna disabile che era rimasta bloccata all’interno del Bagno Torino a causa dell’acqua alta. Alla donna sono state prestate cure immediate da parte dei sanitari del 118 e le sue condizioni di salute sono buone.

L’allerta meteo per il forte vento era stata data con largo anticipo, ma a far andare sott’acqua la costa romagnola questa volta non è stata la pioggia, bensì una mareggiata con un livello troppo alto per essere contenuta. Sul territorio è stata una domenica di lavoro straordinario per la Protezione civile, la Polizia locale, i tecnici comunali, le forze dell’ordine, le maestranze delle società municipalizzate, come Cesenatico Servizi, i volontari di Protezione Civile, Croce Rossa, Centro soccorso Sub Roberto Zocca e Radio Soccorso. Le strade allagate sono state temporaneamente chiuse al traffico, mentre le zone colpite dalla mareggiata sono state tenute monitorate. Il sindaco Matteo Gozzoli ha invitato tutti a non recarsi sui lungomare se non per necessità e ha attivato il Coc, il Centro operativo comunale, per coordinare al meglio gli interventi sul territorio. È attiva anche una linea telefonica dedicata per chiunque voglia fare segnalazioni o richiedere aiuto, per farlo si deve contattare il 329 0175407.

Le condizioni meteo sono però completamente cambiate già nel primo pomeriggio di ieri, quando il vento ha cessato di soffiare e le nuvole hanno lasciato il posto ad un cielo sereno e un sole splendente. Cesenatico Servizi ha iniziato subito ad intervenire per il ripristino della viabilità, pulendo le strade dai detriti. Ai Giardini al Mare sono state attivate le pompe, anche con l’aiuto delle maestranze di Hera, per rimuovere l’acqua. Le condizioni meteo per la giornata di oggi danno bel tempo e sole. Questo servirà ai balneari per eseguire gli interventi di ripristino dei lidi e agli addetti ai lavori per ripulire strade e luoghi pubblici dove ci sono detriti portati dalla furia del mare; una furia che fortunatamente si è placata.