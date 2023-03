Cesenatico XL, ristoranti e locali si allargano

di Giacomo Mascellani

I ristoranti e i locali di Cesenatico anche quest’anno avranno gli spazi all’aperto extra large. La Giunta comunale ieri ha infatti approvato le linee guida per la gestione delle occupazioni temporanee di suolo pubblico, con un progetto di misure straordinarie già adottato nel 2020, nel 2021 e nel 2022, mantenendo il pagamento del canone unico anche per lo spazio in ampliamento.

È ’Cesenatico XL’ e il piano consente di rinnovare le concessioni cosiddette extra large o fare richiesta di nuovi spazi. Viene confermata la possibilità di incrementare l’occupazione esistente in lunghezza con l’assenso delle attività adiacenti e sono concesse occupazioni che sfruttino fino ad un massimo di tre stalli blu di sosta (anche in viale Carducci), rispettando i criteri di sicurezza. Le aree dovranno essere sempre delimitate da protezioni che non ne consentano l’accesso e l’uscita in strada. Sono possibili nuove occupazioni sulle vie Mazzini, Saffi e Fiorentini, ma ’Cesenatico XL’ non è prevista lungo le due sponde del porto canale. Questo sistema di occupazioni di suolo pubblico in ampliamento, molto apprezzato negli scorsi anni, verrà integrato con una serie di pedonalizzazioni mirate sia a incrementare commercio e turismo, sia ad agevolare il lavoro di bar e ristoranti.

’Cesenatico XL’ rimarrà in vigore fino al primo fine settimana di novembre, quando è in calendario ’Il pesce fa festa’. Le tariffe per ogni attività saranno quelle previste dal canone unico definito dal nuovo regolamento comunale. Le attività che avevano aderito a ’Cesenatico XL’ lo scorso anno dovranno ripresentare richiesta di rinnovo utilizzando i moduli predisposti dall’ufficio Suap da inviare alla pec [email protected]; la stessa procedura vale per chi vuole richiedere una nuova occupazione in ampliamento o temporanea. I moduli si possono trovare sul sito del Comune, sia all’interno della pagina dedicata, sia nelle notizie in evidenza nella home page.

Il sindaco Matteo Gozzoli e la vicesindaca Lorena Fantozzi sono soddisfatti del progetto: "’Cesenatico XL’ è ormai una realtà consolidata e, dopo la fase di emergenza degli scorsi anni, gli operatori possono contare ancora su questa misura che permette loro di aver spazi più grandi e confortevoli. Crediamo in una Cesenatico dove si scommette sul turismo all’aperto e su un nuovo modo di vivere la città, in equilibrio con la nostra storia e la bellezza del nostro territorio. ’Cesenatico XL’ torna con un disciplinare quasi invariato nel merito e con gli uffici abbiamo lavorato per migliorare il testo e renderlo ancora più facile e chiaro,per facilitare l’adesione degli esercizi commerciali".