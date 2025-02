Cessa l’allerta meteo. Migliora il tempo

Oggi dovrebbe cessare l’allerta della Protezione civile per le previsioni di condizioni meteo avverse e precipitazioni, che l’altro ieri hanno obbligato i pescatori e i titolari delle concessioni demaniali ad adottare delle misure di sicurezza. L’Ufficio circondariale marittimo di Cesenatico in merito all’allerta ha emanato un documento in cui ha sollecitato le cooperative dei pescatori e le associazioni nautiche diportistiche a rinforzare gli ormeggi, sorvegliare le barche in porto, attivare canali radio con l’autorità marittima e a consultare i bollettini meteo. Allo stato attuale non si registra alcuna criticità sul territorio.