Cgil, referendum su lavoro: "Incertezze per i giovani"

Il ‘futuro’ al centro del dibattito che si è tenuto ieri alla Fiera di Pievesestina, in occasione dell’assemblea delle categorie provinciali Cgil. Alla presenza di 400 lavoratori, lavoratrici, pensionate, pensionati e di numerose associazioni del territorio, si è parlato anche di diritti e di tutele sul lavoro. È iniziata la campagna referendaria: cinque quesiti in tutto, quattro sul lavoro e uno sulla cittadinanza. Attraverso il voto, cittadine e cittadini saranno chiamati a decidere sulle leggi che regolano licenziamenti, precarietà e appalti. Quattro referendum hanno l’obiettivo di smontare le norme che hanno impoverito il lavoro e hanno reso i lavoratori e le lavoratrici meno protetti e più vulnerabili. Con il quinto referendum, la popolazione sarà chiamata ad esprimersi anche sul tema della cittadinanza, per una società più inclusiva che permetta agli stranieri che vivono, lavorano e crescono in Italia, di costruirsi un percorso di vita in questo paese.

La data dei referendum sarà compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. "Con i referendum restituiamo diritti in caso di licenziamento illegittimo, aumentando gli indennizzi per i licenziamenti nelle piccole e medie imprese – ha detto Maria Giorgini, segretaria generale Cgil Forlì Cesena –. Vogliamo fermare l’abuso del contratto a termine stipulato senza causale, un abuso che mette le persone, soprattutto donne e giovani, in un limbo di incertezze che non consente di programmare il futuro. Poi c’è il quarto quesito referendario, quello che tocca più da vicino la sicurezza sul lavoro. Solo nella provincia Forlì-Cesena nel 2024 sono morte sul lavoro 8 persone; parlando di appalti, con i referendum l’azienda committente torna ad essere responsabile in solido in caso di infortunio o di malattia professionale, in tutta la catena degli appalti e subappalti".

"Dopo la raccolta firme del 2024 per i quattro quesiti sul lavoro - continua Maria Giorgini – ora si apre una nuova fase: questi Referendum sono l’occasione per far sentire la propria voce". Nel corso dell’iniziativa si è parlato anche della costruzione dei Comitati locali, nati per far conoscere i temi dei cinque Referendum a tutta la popolazione. I Comitati territoriali che stanno nascendo sono otto nella Città di Forlì e dodici in quella di Cesena e saranno suddivisi per quartieri.

