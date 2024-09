Cgil, torna la festa provinciale. Tre giorni di dibattiti e musica

Tre giorni di dibattiti, buona cucina romagnola, confronti e divertimento dal mercoledì a venerdì, a Vecchiazzano di Forlì: torna la festa provinciale della Cgil Forlì-Cesena. Mercoledì 4 settembre alle 16 inaugurazione con Enzo Lattuca e Miro Gori e associazione Deina, alle 18 Valter Bielli e Miguel Gotor e in serata, alle 21 Maurizio Landini dialoga con Serena Bortone. Tante le novità, a partire dal luogo dell’evento e dalla cucina che ci permette di avere un ampio menù di primi e secondi con carne, pesce, opzioni vegetariane, e anche la pizza nelle serate del 5 e 6 settembre. Quest’anno ci sarà anche lo spazio per bimbi con giochi e libri e la raccolta di offerte per supportare la Casa Rifugio, in accordo con le associazioni che si occupano di contrasto alla violenza di genere. Tutte le sere prima e dopo i dibattiti ci sarà musica dal vivo con Moreno Lombardi il 4 settembre, Dj set il 5 settembre, e la serata conclusiva, venerdì 6 settembre con le note di Cosascuola Music Academy, esibizioni dei ballerini/e di New Dance Studio e risate con lo spettacolo comico di Maria Pia Timo. Tanti i dibattiti anche nelle giornate di giovedì 5 e venerdì 6, dalle ore 17, con ospiti politici illustri, da Stefano Bonaccini, Michele De Pascale, Annalisa Corrado agli ospiti sindacali tra cui Massimo Bussandri, Lara Ghiglione e Luigi Giove. Tante le personalità che porteranno il loro contributo: Cecilia Lavatore, Eleonora Pinzuti, Francesco Maria Caruso, Giuseppe Giulietti. "Ci sarà anche il banchetto per firmare il referendum contro l’Autonomia

Differenziata, un provvedimento che spacca l’Italia contro il quale è in atto la raccolta firme da parte del Comitato Promotore in tutto il territorio provinciale".Tutti gli eventi sono a ingresso libero. La festa è in via Castel Latino 51 nell’area feste di Vecchiazzano Forlì.