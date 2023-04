Che buono l’uovo sbattuto per merenda

"La mia merenda preferita – ricorda nonno Stelio – era il panino con la mortadella o il salame e l’uovo sbattuto. E’ curioso, ma ancora oggi, bene o male, la mia dieta è sempre la stessa, ovviamente con più opzioni nella scelta del cibo". La nonna di Alessia, Maria Assunta De Cesari, ricorda invece la colazione fatta con latte e pane raffermo; i biscotti o il pane con le noci venivano invece mangiati a scuola, durante la ricreazione. "A pranzo la mamma preparava la pasta e gli affettati fatti in casa da mio padre, a merenda mangiavamo il pane con pesche o mele raccolte dietro casa e a cena l’insalata dell’orto, l’uovo, zucchine e pomodori d’estate, mentre d’inverno cavoli e finocchi. Raramente a tavola si trovava la carne, perché era molto costosa". Queste interviste ci hanno fatto riflettere su come la vita di un tempo fosse dura – anche per i giovani che dovevano fare i conti con la guerra e le privazioni – ma forse anche più semplice, naturale e umana: nessuno dei nonni, infatti, ci ha parlato di ansia, dipendenze o altri disturbi dell’umore che spesso tormentano i ragazzi di oggi.

Gli studenti della III H della scuola di Calisese