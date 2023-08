"Che fare degli scavi? Lo dirà la Soprintendenza"

"Siamo orgogliosi della nostra storia" dice sibillino il giovane sindaco Enrico Cangini alla domanda se non sia un altro meraviglioso tesoro da mantenere visibile questo nuovo ritrovamento archeologico in quello scrigno che si rivela Sarsina ad ogni scavo. E aggiunge, non senza una punta di preoccupazione: "Sono ormai due anni che i nostri ragazzi non hanno una palestra. Ma sarà la Soprintendenza che ci dirà che fare. La tutela del patrimonio archeologico spetta a loro, e li ringrazio, come ringrazio il ministro Gennaro Sangiuliano, per la collaborazione di questi anni". "Gli scavi finalizzati ad accrescere la conoscenza della nostra storia - tiene a precisare il sindaco di Sarsina - sono stati finanziati prevalentemente dal Comune e dal ministero dei Beni Culturali e sono diversi anni che i lavori stanno interessando la rigenerazione urbana che coinvolge la palestra delle scuole medie". "Aggiungo - dice ancora Enrico Cangini - che sta partendo proprio ora la seconda campagna di scavi finanziata dal Ministero con 250 mila euro. Un intervento che si dovrebbe concludere a ottobre". Ma non c’è ancora una risposta se sia ipotizzabile al momento una localizzazione alternativa all’attesa struttura sportiva. Certo, il ritrovamento, per quanto attuato in un territorio che nasconde ancora chissà quante magnifiche testimonianze (oltre a quelle che già fanno di Sarsina un importante esempio di insediamento romano), non era previsto, e non si può negare l’impatto che la scoperta, per quanto importante, possa avere sui piani urbanistici già elaborati.