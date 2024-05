"Che fine ha fatto il fondo della Regione per l’agricoltura?"

Giusto segnalare i ritardi del governo Meloni per i risarcimenti, ma anche la Regione deve darsi una mossa: lo evidenzia in una nota Alberto Scarpellini, candidato al consiglio comunale per la lista civica Cambiamo.

"Forse pochi ricordano – attacca Sacrpellini – che, in tema di risarcimenti post-alluvione, anche la regione Emilia Romagna aveva stanziato un finanziamento di 65 milioni di euro per il mondo agricolo, 50 dedicati a questa emergenza e 15 frutto di un avanzo di bilancio. Ebbene, dopo un anno esatto dall’alluvione, di quelle risorse gli agricoltori romagnoli non hanno ricevuto ancora un centesimo. Le domande per accedere a questi contributi sono state inoltrate tra novembre e dicembre 2023 ma, ad oggi, la Regione non ha neppure esaminato quelle pratiche e dunque nessuno sa ‘se’, ‘quando’ e ‘in che misura’ quei ristori saranno effettivamente disponibili".