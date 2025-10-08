"Che ne è della circonvallazione?"

Kitty Montemaggi di Fratelli d’Italia, consigliere comunale a Savignano sul Rubicone, interviene sulle numerose criticità della città e dichiara di essere "stanca di aspettare, guardare e non vedere nulla realizzato". E continua: "Senza alcun avviso è stato chiuso il sottopasso ferroviario che collega il centro di Savignano con San Mauro Pascoli e con il cimitero, costringendo i cittadini a lunghi giri, soprattutto chi si muove a piedi. I chiusini sono pieni di erbacce, mai puliti: se piove, il rischio che l’acqua entri nelle case è altissimo. L’erba alta invade quasi tutta la città, marciapiedi e aree pubbliche sono in stato di abbandono, e le strade dissestate rappresentano un pericolo quotidiano. Ci sono già state cadute con fratture e lesioni. Gli interventi di manutenzione sono pochissimi: appena qualche chilometro in tutto il territorio comunale, con uno stanziamento di 800mila euro per il 2025".

Poi dice che il Parco di Valle Ferrovia è stato inaugurato più per facciata che per funzione: oggi è abbandonato e senza una destinazione precisa. Sembra più il Bronx che un’area verde. Aggiunge Kitty Montemaggi: "Sull’area del Seven sono state rinvenute tre fornaci romane di grande valore storico, ma sono state subito chiuse e dimenticate. La priorità resta la piscina scoperta da 2 milioni e 600mila euro, utilizzabile appena due mesi all’anno. La bretella di San Giovanni in Compito annunciata anni fa dall’ex sindaco Filippo Giovannini come opera strategica per collegare la via Emilia al casello A14 Valle del Rubicone, senza sapere che poco distante c’è già la provinciale 33, doveva essere pronta nel 2021, poi nel 2024, ora si parla di primavera 2026. Dopo milioni di euro e continui rinvii, resta una promessa non ancora mantenuta. Savignano è l’unico comune da Piacenza a Rimini a non avere una circonvallazione. Se ne parla dal novembre 1963. L’attuale tracciato risale all’Ottocento e oggi sopporta un carico di 40-50mila veicoli al giorno". Poi il centro storico: "Quattro bar su sei hanno chiuso. E anche il Si Fest, pur migliorato per la scelta di riportarlo in centro, ha registrato un’affluenza scarsa e un rendimento commerciale molto inferiore al 2024. Un evento più fotografato che partecipato".

La consigliera conclude: "Savignano ha bisogno di meno proclami e più lavori finiti, meno ’vision’ e più visione concreta. Chiudere le fornaci romane è un’altra occasione persa; non inserire piazza Castello nel piano triennale è un segnale di miopia; e non avere una strategia commerciale per rilanciare il centro è un errore che pagheremo presto. Aspettiamo ancora anche l’apertura del Cau, che arriverà per ultimo in Regione. Savignano merita di più di un album di promesse: merita un futuro reale, non disegnato su carta".

Ermanno Pasolini