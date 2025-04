Che tempo farà?. Quasi sereno, estate lontana

Cielo sereno, poche nuvole bianche e, soprattutto, il sole. Quello che comincia a scaldare sul serio e che ora, mentre arriva il ponte del 25 Aprile, fa pensare alla spiaggia, al mare. E magari al primo bagno di stagione. Con buon pace di chi conta le ore però, il momento giusto per mettersi a mollo potrebbe non essere ancora arrivato.

"L’instabilità continuerà a caratterizzare le prossime giornate – argomenta Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro - il che non vuol dire che ci dovremo aspettare maltempo diffuso e piogge prolungate, ma piuttosto che le giornate soleggiate non saranno una costante. Soprattutto nel pomeriggio. In effetti la tendenza che dovrebbe accompagnarci fino a fine mese, potrebbe essere caratterizzata da mattinate che iniziano col pieno sole, ma che evolveranno verso condizioni diverse".

Dunque è presto per tuffarsi nell’Adriatico? "L’acqua è ancora fresca, anche se mi capita di vedere i primi avventori che già in questi giorni si stanno concedendo la loro prima nuotata stagionale… Le temperature massime stanno salendo, soprattutto nell’entroterra, ma in ogni caso è presto per parlare dell’arrivo delle condizioni che fanno da apripista all’arrivo dell’estate".

A maggio, nel 2023, il nostro territorio venne colpito da un’alluvione impossibile da dimenticare. "Il punto è proprio questo. Non è ancora il momento di dire che si è aperta la fase del bel tempo prolungato. Ora gli aggiornamenti meteo avvengono quotidianamente: si può individuare una tendenza generalizzata per macro aree, diciamo quella del centro Italia per esempio, ma entrare nello dettaglio del singolo territorio per un lasso di tempo prolungato non sarebbe esaustivo. Soprattutto considerando che le piogge alle quali assistiamo in queste ore, sono magari anche intense, ma si estendono in un’area di pochi chilometri".

I meteorologi in occasione delle festività pasquali sono finiti nel mirino di chi ha contestato un eccessivo pessimismo, poi smentito dai fatti, che ha scoraggiato le gite fuori porta in riviera. Lei oltretutto gestisce anche uno stabilimento balneare, quindi è doppiamente chimato in causa dalla polemica! Da che parte si schiera?

"E’ fondamentale non generalizzare. Abbiamo accesso a una vastissima gamma di previsioni, comprese quelle diffuse da chi nell’elaborarle non utilizza le strumentazioni e non dispone delle conoscenze dei professionisti del settore. Meteorologi non ci si improvvisa. Chi pretende di farlo, mina il lavoro di tutta la categoria. Detto questo, le strumentazioni attuali consentono grande accuratezza, a livelli decisamente maggiori rispetto a quanto accadeva in passato, il che mi permette di dire che rivolgendosi ai giusti canali informativi si ottengono validissime informazioni. Il tutto con una doverosa precisazione".

Quale?

"Il tempo non ha padroni".