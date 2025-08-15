Checchia: "Tuteliamo la nostra passione"

Partenza in salita e non per questioni calcistiche. La prima gara della stagione del Cavalluccio, l’anticipo che aprirà anche l’intero campionato cadetto, coinciderà infatti col viaggio dei bianconeri a Pescara, in occasione del match in programma venerdì 22 agosto con fischio di inizio alle 20.30. I tifosi - e con loro le istituzioni demandate a garantire la sicurezza negli stadi - non hanno però dimenticato i trascorsi in occasione dei quali dal settore romagnolo vennero lanciati petardi che ferirono due steward, ragion per cui l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, ha decretato il match ormai imminente come gara a rischio, aprendo la strada a limitazioni alla trasferta che potrebbero essere annunciate nei prossimi giorni.

Alessio Checchia, presidente del Centro Coordinamento Club, il buongiorno si vede dal mattino?

"Vorrei dire che il campionato alle porte potrebbe essere logisticamente più semplice per noi tifosi, ma temo che le cose andranno diversamente. Ci battiamo perché la passione sana venga incentivata, ma il contesto non è roseo".

Come reagiscono gli appassionati?

"Siamo tutti impazienti del via, però dover attendere settimana dopo settimana eventuali disposizioni ristrettive è avvilente. Anche per i tempi coi quali vengono comunicate. Il venerdì è una giornata lavorativa, chi vuole andare deve potersi organizzare col giusto preavviso. Lo stesso tipo di approccio vale per le comunicazione di anticipi e posticipi".

Cosa teme?

"Di dover guardare l’esordio stagionale dalla tv. Sarebbe una sconfitta per tutti".

I comportamenti errati devono essere sanzionati.

"Certo, ma non a danno di tutti. Il calcio vive grazie alla passione dei suoi tifosi. Una passione che merita attenzioni".

Cercate il dialogo con tutte le istituzioni.

"Vogliamo far sentire la nostra voce. Continueremo a farlo, come continueremo a presentare ricorsi. Per ora è sempre andata male, ma non ci arrendiamo".

Luca Ravaglia