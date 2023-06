Chef stellati e solidarietà Raccolti 43mila euro

di Giacomo Mascellani

Il grande cuore degli chef stellati riuniti dal Trigabolo porta 43mila euro alla lotta contro il cancro. A tanto ammonta la somma raccolta dalle circa 200 persone che si sono date appuntamento al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, per un evento il cui ricavato sarà destinato al potenziamento dei servizi gratuiti ai pazienti oncologici, che durante i giorni neri dell’alluvione di maggio, sono stati anch’essi penalizzati negli spostamenti necessari per accedere a cure salvavita. Si è conclusa con una grande standing ovation alla brigata del "Trigabolo", il leggendario locale di Argenta vincitore di tre stelle Michelin che per una sera è rivissuto nel prestigioso salone dell’hotel a cinque stelle di Cesenatico. Tutti i protagonisti, in primis le star della cucina Igles Corelli e Bruno Barbieri, si sono riuniti a 30 anni dalla chiusura del ristorante nato da un’idea visionaria del patron Giacinto Rossetti, per far rivivere le atmosfere e i sapori dell’epoca. Il menù pensato dalla brigata in cucina ha riscosso talmente successo da aver ricevuto minuti di applausi al termine della serata. Tuttavia, ancora più della perizia ai fornelli dei cuochi, gli stessi organizzatori tengono a sottolineare la generosità dei commensali, che ha consentito di raccogliere 42.900 euro per lo Ior, l’Istituto oncologico romagnolo, di cui 40.400 euro di raccolta, e 2.500 euro della lotteria.

Il direttore generale dello Ior, Fabrizio Miserocchi, ha raccontato che il centralino dell’importante servizio d’accompagnamento, dopo il 16 maggio ha ricevuto molte chiamate da persone che non riuscivano a mettere in moto l’auto o che avevano difficoltà a spostarsi a causa del fango, ragion per cui è stato necessario allestire una task force di volontari, che hanno risposto rendendosi disponibili per turni extra, affinché nessun paziente fosse lasciato indietro, perchè saltare esami e terapie, può essere deleterio in questi delicati percorsi di cura. Igles Corelli ha ricordato il "Trigabolo" e sottolineato che molte delle persone che hanno partecipato all’evento benefit, erano tra i clienti del ristorante di Argenta. "Dopo l’alluvione _ ha detto lo chef stellato _, sono doppiamente orgoglioso di essere qui, a portare un piccolo contributo per tutti coloro che hanno sofferto i gravi danni che il fango ha procurato".

La serata si è aperta con un aperitivo a base di grandi eccellenze italiane, dopodiché i partecipanti hanno iniziato il viaggio culinario con un budino di cipolla con salsa di fegato grasso d’oca, zenzero e coriandolo. A seguire il primo, con medaglie di faraona con salsa di Parmigiano e listarelle croccanti di culatello. La terza "opera d’arte" è stata un grande classico del celeberrimo ristorante di Argenta, il germano reale, farcito di anguilla cotta alla brace con salsa peperata e papavero rosso al forno. Il percorso gastronomico si è concluso con bigné fritti caramellati in salsa di agrumi. E’ stata una grande festa, ma soprattutto un grande momento in cui il territorio ha dimostrato ancora una volta di essere unito nell’affrontare i bisogni dei più deboli.