’Chi Burdel’ e ’Nati per Caso’, aiuto ad Anna

di Giacomo Mascellani

L’associazione di volontariato ’Chi Burdél’ di Villalta di Cesenatico e la compagnia ’Nati per caso’, hanno unito le forze per un nobile gesto e nello specifico aiutare la piccola Anna. Per centrare l’obiettivo e dare un aiuto concreto, al teatro comunale ’Walter Chiari’ di Cervia, la compagnia ha portato in scena per due sere ’Pazzi ma felici’, uno spettacolo che ha regalato tante risate agli spettatori. Dietro a questo appuntamento di goliardia e divertimento, c’era uno scopo benefico e la compagnia ha deciso di devolvere il ricavato delle due serate all’ultimo progetto portato avanti dall’associazione ’Chi Burdél’, presente con alcuni rappresentanti durante lo spettacolo. Giuseppe Angelini, presidente dell’associazione, commenta l’importante e toccante iniziativa: "In un anno difficile per noi, in cui sono venuti a mancare Rebecca e Michael, due dei bambini che facevano parte della nostra grande famiglia, ed in cui c’è stato il decesso di Terza, una colonna della nostra associazione, la telefonata di Patrizia, una delle responsabili della compagnia ’Nati per caso’, che ci ha comunicato l’intenzione di sostenerci, ha avuto un grande effetto e ci ha ridato la carica giusta per proseguire nei nostri progetti".

Angelini condivide in pieno con i suoi amici volontari e con la segretaria dell’associazione Arianna Ricci, il fatto che non c’era titolo migliore per lo spettacolo rappresentato, appunto ’L’unione fa la forza’, per intitolare anche l’evento portato avanti la scorsa estate da ’Chi Burdèl’, dimostrando che uniti si possono fare tante belle cose e si ha la forza di affrontare le difficoltà. La collaborazione fra queste due importanti realtà del territorio permetterà di prolungare il periodo di cure della piccola Anna, essendo stata raccolta la cifra di 3.500 euro, che si va ad aggiungere ai 4.000 euro già depositati nel fondo destinato a lei dopo la festa della scorsa estate.

Anna è una bambina di 10 anni che vive a Cesena con i genitori e la sorella di 13 anni. La piccola è affetta da ’Pallister Killian’, una sindrome rara causata da una anomalie congenita e ritardo mentale. Anna si muove con una sedia a rotelle e ha bisogno di terapie per contrastare l’ipotonia. L’obiettivo di ’Chi Burdèl’ era quello di riuscire a garantire le terapie per un anno ed è stato centrato. "Siamo molto soddisfatti - prosegue Giuseppe Angelini -, e ringraziamo di cuore i ’Nati per caso’ per la fiducia che ancora una volta hanno riposto nei nostri confronti e in tutti coloro che hanno partecipato alle due serate al teatro di Cervia, permettendoci di raccogliere una cifra importante".