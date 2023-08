’Chi Burdel’, festa a Villalta per aiutare Ilyas

di Giacomo Mascellani

I volontari dell’associazione ’Chi Burdél’ di Villalta di Cesenatico organizzano la storica festa della frazione. Oggi è domani si terrà la 13ª edizione della manifestazione che ha sempre consentito di ricavare risorse per progetti importanti, attraverso azioni concrete. L’appuntamento è nel parcheggio in via dei Platani, nella zona artigianale di via San Pellegrino. Villalta è una piccola frazione che conta si e no mille anime, tuttavia qui gli abitanti hanno un cuore grande e lo dimostrano ogni anno, aiutando una bambina o un bambino, con le relative famiglie.

Quest’anno il piccolo che andranno ad aiutare si chiama Ilyas, ha 8 anni e abita a Ronta di Cesena. Il bambino è affetto da una sindrome che ancora non ha un nome perché allo stato attuale è unica al mondo e ufficialmente è classificata come sindrome da delezione 1P21.3P12. Tale malattia causa un severo ritardo mentale, problemi nella crescita e una parziale cecità. Inoltre Ilyas non parla, non cammina, ha attacchi epilettici, non riesce a deglutire ed è affetto da una cardiopatia, la Tetralogia di Fallot. Ilyas per crescere ha bisogno di tanti supporti, per affrontare anche le cose più semplici della quotidianità.

Giuseppe Angelini, presidente di Chi Burdèl, è determinato: "Io e tutta la squadra della nostra associazione, quando abbiamo conosciuto Ilyas non ci abbiamo pensato due volte e ci siamo attivati subito. Dedicheremo a lui ed ai suoi familiari la nostra ormai tradizionale grande festa e con l’aiuto di tutti i cittadini di Cesenatico e dintorni che ci seguono, cercheremo di trascorrere un weekend speciale, in cui ci divertiremo tanto, consapevoli di usare il nostro cuore per un buon fine. Il nostro obiettivo è acquistare più attrezzature possibili, in modo da facilitare la vita ad Ilyas ed alle persone a lui care".

Le due serate come ogni anno saranno allietate da giochi per bambini, musica dal vivo, lotteria benefit, gelato e zucchero filato per i più piccoli, buon cibo, fritto di pesce, gnocco fritto, strozzapreti alle seppie, paella, piada, affettati, salsiccia e altre specialità. Questa sera si esibiranno dal vivo Jonny Vitali e i Queeniez e sempre nella stessa serata ci sarà l’estrazione dei premi della lotteria; inoltre sarà presente Teleromagna che registrerà una puntata di ’Vita Da Mercato’, presentata da Michelone. Domenica sera si esibiranno invece le Villmora Band e i Total Peppers. I volontari ricordano che è sempre possibile effettuare una donazione per sostenere Ilyas sul conto corrente intestato a Chi Burdél APS il cui IBAN è IT39W0885224002005010081383 indicando come causale Uniti per Ilyas.